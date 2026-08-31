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Ο Μόντι είπε στον Πούτιν ότι η Ινδία υποστηρίζει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

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Ο Μόντι είπε στον Πούτιν ότι η Ινδία υποστηρίζει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
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«Κάθε μέρα πολέμου γυρίζει πίσω την ανθρωπότητα, πρέπει να εργαστούμε για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες», δήλωσε o Ινδός πρωθυπουργός.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είπε σήμερα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

«Κάθε μέρα πολέμου γυρίζει πίσω την ανθρωπότητα, πρέπει να εργαστούμε για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες», δήλωσε σύμφωνα με το Interfax.

Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ινδία
Ρωσία
Ουκρανία
Ναρέντρα Μόντι (Narendra Modi)
Βλαντίμιρ Πούτιν
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