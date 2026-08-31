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Κικίλιας: Ανησυχία για την ευρωπαϊκή στάση ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στον IMO

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Κικίλιας: Ανησυχία για την ευρωπαϊκή στάση ενόψει των διαπραγματεύσεων στον IMO
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Οι συζητήσεις στον IMO πραγματοποιούνται στο Λονδίνο από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας.

Έντονη ανησυχία για τη στάση που διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας εκφράζει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στο Χ.

Οι συζητήσεις στον IMO πραγματοποιούνται στο Λονδίνο από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας.

Ο κ. Κικίλιας επισημαίνει ότι οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέδειξαν, κατά την εκτίμησή του, έλλειψη της αναγκαίας ευελιξίας για την επίτευξη σύγκλισης, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι θέσεις κρατών-μελών που εκπροσωπούν περισσότερο από το 70% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Προειδοποιεί μάλιστα ότι η επιμονή σε άκαμπτες προσεγγίσεις μπορεί να υπονομεύσει τις προοπτικές σύγκλισης και τελικά την επίτευξη συμφωνίας στον IMO.

Όπως τονίζει, η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας θα πρέπει να συνδέει τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες με την πραγματική εξέλιξη των νέων καυσίμων, των συστημάτων πρόωσης και των διαθέσιμων τεχνολογιών.

Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, πρέπει να είναι η υιοθέτηση μέτρων που θα είναι ρεαλιστικά και τεχνολογικά εφαρμόσιμα, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνουν το κόστος για οικογένειες και επιχειρήσεις.

Ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει, τέλος, ότι η συζήτηση είναι «υπαρξιακής σημασίας» για έναν κλάδο που μεταφέρει περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου, τονίζοντας την ανάγκη για μια ασφαλή και βιώσιμη πορεία ενεργειακής μετάβασης της διεθνούς ναυτιλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Ναυτιλία
Βασίλης Κικίλιας
Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ)
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