Η Άγκυρα ετοιμάζει σχέδιο για ασφαλή εξαγωγή σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας

«Εάν προκύψουν οι αναγκαίες συνθήκες, εργαζόμαστε κυρίως για να επιτύχουμε μια άλλη συμφωνία, παρόμοια με τη συμφωνία των σιτηρών»

Η Τουρκία έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο για την ασφαλή διαμετακόμιση των σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και είναι σε επαφή τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία για την εφαρμογή του, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Η Άγκυρα έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη την προθυμία της να αναβιώσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με την οποία εξάγονταν ουκρανικά σιτηρά κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Ετοιμάσαμε ένα σχέδιο και είμαστε σε επαφή και με τις δύο πλευρές σχετικά με το σχέδιο αυτό» είπε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Κωνσταντινούπολη. «Εάν προκύψουν οι αναγκαίες συνθήκες, εργαζόμαστε κυρίως για να επιτύχουμε μια άλλη συμφωνία, παρόμοια με τη συμφωνία των σιτηρών», πρόσθεσε.

Η Τουρκία και τα Ηνωμένα Έθνη μεσολάβησαν για την επίτευξη της Πρωτοβουλίας Σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας, που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2022 και επέτρεψε την εξαγωγή περίπου 33 εκατ. μετρικών τόνων ουκρανικών σιτηρών δια θαλάσσης, παρά τον πόλεμο.

Η Ρωσία αποσύρθηκε από τη συμφωνία αυτήν το 2023, διαμαρτυρόμενη για τα εμπόδια που συναντούσαν οι δικές της εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ