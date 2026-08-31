«Άλμα» των ξένων επενδύσεων στη Γερμανία το 2025 - Στα 86 δισ. ευρώ με αύξηση 50%

Η Γερμανία παραμένει ελκυστική για την επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία νέας έρευνας που δείχνουν ότι το προηγούμενο έτος αυξήθηκαν σημαντικά οι ξένες επενδύσεις.

Η Γερμανία παραμένει ελκυστική για την επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία νέας έρευνας που δείχνουν ότι το προηγούμενο έτος αυξήθηκαν σημαντικά οι ξένες επενδύσεις. Σημαντικότερος εταίρος παραμένει η Ευρώπη, ενώ υποχωρούν οι ΗΠΑ.

Σε ανάλυσή του επί στοιχείων της Bundesbank, το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW) της Κολωνίας επισημαίνει ότι εταιρίες από το εξωτερικό επένδυσαν το 2025 περίπου 86 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία, κατά 50% περισσότερα από ό,τι κατά το προηγούμενο έτος. «Έπειτα από μια πτώση σχεδόν 32% το 2024, οι ξένες επενδύσεις έχουν σταθεροποιηθεί ξανά», δήλωσε η οικονομολόγος του IW, Ζαμίνα Σουλτάν και διευκρίνισε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις περιλαμβάνουν και συγχωνεύσεις, εξαγορές ή επενδύσεις σε μετοχές - όχι απαραιτήτως σε χρήμα, αλλά και σε τεχνολογία ή τεχνογνωσία.

Όπως σημείωσε η κυρία Σουλτάν, μεμονωμένες, μεγαλύτερες συναλλαγές μπορούν να διαστρεβλώσουν την εικόνα των επενδυτικών ροών και να προκαλέσουν σημαντικές διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Για αυτό οι ερευνητές συνέκριναν τη συνολική αξία για το 2025 με τη μέση τιμή για τα έτη από το 2015 έως το 2024 - ακόμη και σε αυτή την προσέγγιση, η αύξηση βρίσκεται στο 11%.

Το Ινστιτούτο διαπιστώνει όμως και αλλαγές π.χ. στις χώρες προέλευσης των επενδύσεων: Οι αμερικανικές εταιρείες επένδυσαν μόνο 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία - μια πτώση σχεδόν 44% σε σύγκριση με το 2024. Το μερίδιό τους στο σύνολο των ξένων επενδύσεων στη Γερμανία μειώθηκε έτσι από περισσότερο από 36% σε περίπου 14%. Αυτό αντισταθμίστηκε ωστόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο: Οι επενδύσεις από τη Βρετανία αυξήθηκαν κατά περίπου 284% στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. «Με μερίδιο σχεδόν 31% στο σύνολο των ξένων επενδύσεων στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαφώς μπροστά από τις ΗΠΑ», δήλωσε η ερευνήτρια του IW. Την ίδια περίοδο, οι κινεζικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 51%, αλλά στα 199 εκατομμύρια ευρώ, παρέμειναν «ένα οριακό φαινόμενο», με το κινεζικό μερίδιο μόλις στο 0,2%. Οι επενδύσεις από τη Χιλή και τη Σαουδική Αραβία αυξήθηκαν επίσης απότομα - κατά περισσότερο από 40% η καθεμία.

Το μεγαλύτερο μερίδιο του ξένου επενδυτικού κεφαλαίου συνεχίζει να προέρχεται μακράν από την Ευρώπη. Παρά τη μικρή μείωση κατά 2,7%, άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ επένδυσαν πέρυσι περίπου 43 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία. Αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από το 50% όλων των ξένων επενδύσεων. Εάν συμπεριληφθεί και το Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερο από το 80% των ξένων επενδύσεων στη Γερμανία προέρχεται αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι στενότερες και πιο αξιόπιστες οικονομικές σχέσεις παραμένουν αυτές με τους Ευρωπαίους γείτονές μας», τόνισε η κυρία Σουλτάν.