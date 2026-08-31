Βανς: Η ανάρτηση του Τραμπ για το νησί Χαργκ ήταν ένα μήνυμα προς τους Ιρανούς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «έστελνε ένα μήνυμα» στο Ιράν με την ανάρτηση που έκανε για το νησί Χαργκ, υποστήριξε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «έστελνε ένα μήνυμα» στο Ιράν με την ανάρτηση που έκανε για το νησί Χαργκ, τον ενεργειακό κόμβο της Τεχεράνης που τον έδειχνε να δέχεται σφοδρή επίθεση και να συντρίβεται, υποστήριξε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς.

«Στον πρόεδρο αρέσει να διαφοροποιεί κάπως τα πράγματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήταν ο πρώτος που θα σας έλεγε ότι δεν κάνει ανακοινώσεις για τις στρατιωτικές ενέργειες στις πλατφόρμες, όμως νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα στους Ιρανούς», είπε ο Βανς όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση του Τραμπ.

Η ανάρτηση αυτή, την Κυριακή, ήταν μόλις μία γραμμή και συνοδευόταν από ένα βίντεο, δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι ο στρατός δεν έπληξε το νησί Χαργκ κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ ένας Ιρανός χαρακτήρισε «γελοία» την ανάρτηση.

Μια επίθεση στο Χαργκ, απ’ όπου εξαγόταν το 90% του ιρανικού πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, θα έπληττε σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο και θα ασκούσε τεράστιες πιέσεις στην οικονομία του Ιράν.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, σχολιάζοντας τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τα τέλη Ιουλίου, είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ