Επενδύσεις 3,5 δισ. δολαρίων στη MediaTek από Nvidia

«Έχουμε ήδη μια μεγάλη συνεργασία με την MediaTek. Σήμερα, θα την κάνουμε πολύ μεγαλύτερη», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ

Σε επενδύσεις 3,5 δισ. δολαρίων στη MediaTek προχωρά η Nvidia, εμβαθύνοντας τη συνεργασία της με την ταϊβανέζικη εταιρεία κατασκευής τσιπ, σε μια εποχή που προσπαθεί να αποκτήσει περισσότερους ημιαγωγούς που συνδέονται με το κυρίαρχο οικοσύστημα των data center της.

Η Nvidia θα αγοράσει μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές της MediaTek, στη μεγαλύτερη άμεση επένδυσή της εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg. Η επένδυση διευρύνει μια συνεργασία μεταξύ των δύο σχεδιαστών τσιπ, με την MediaTek να χρησιμοποιεί το NVLink Fusion και την NVHBM.

«Έχουμε ήδη μια μεγάλη συνεργασία με την MediaTek. Σήμερα, θα την κάνουμε πολύ μεγαλύτερη», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

«Πρόκειται για μια τεράστια μηχανική ευθυγράμμιση μεταξύ των δύο εταιρειών μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο οδικός χάρτης που εφαρμόζουν έχει διάρκεια μια δεκαετία.

«Το οικοσύστημα δικτύωσης της Nvidia αποτελεί πλέον μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού της MediaTek και η XPU της MediaTek αποτελεί μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού μας», συμπλήρωσε ο CEO.

«Και έτσι, με πολλούς τρόπους, και οι δύο επεκτείναμε την αλυσίδα εφοδιασμού μας σε αυτή τη συνεργασία» κατέληξε.

Για την Nvidia, η νέα συμφωνία αποτελεί την τελευταία προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης θα χτιστεί γύρω από την πλατφόρμα και τα πρότυπα υλικού της.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν επίσης σε πλατφόρμες για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε υπολογιστές και αυτοκίνητα. Ο Χουάνγκ, ο οποίος γεννήθηκε στην Ταϊβάν, συσφίγγει τους δεσμούς του με μια εταιρεία που εργάζεται για να μειώσει την εξάρτησή της από την αγορά smartphone.

Η MediaTek νωρίτερα φέτος εξασφάλισε μια συνεργασία με την Google και κερδίζει αξιοπιστία ως συνεργάτης σχεδιασμού για μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που επιδιώκουν να κατασκευάσουν τα δικά τους τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η διοίκηση της Nvidia υπογράμμισε ότι η τεράστια δαπάνη είναι απλώς ένας ακόμη τρόπος για να επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας της και θα «λαδώσει» τους τροχούς της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia παραμένει ο κύριος αποδέκτης των τεράστιων δαπανών σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Η ταϊβανέζικη εταιρεία είχε προηγουμένως προβλέψει ότι οι πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσουν τα 2 δισ. δολάρια περίπου φέτος.