Φον ντερ Λάιεν: «Το Ταμείο Ανάκαμψης προστάτευσε την Ευρώπη και ενίσχυσε την ανθεκτικότητά της»

Έως σήμερα έχουν εκταμιευθεί 440 δισ. ευρώ , ενώ έως το τέλος του 2026 θα καταβληθούν επιπλέον 133 δισ. ευρώ.

Τα οφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς σήμερα συμπληρώνεται για τα κράτη μέλη η τελική προθεσμία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που ορίζονται στα εθνικά τους σχέδια ανθεκτικότητας, ανέδειξε με δήλωσή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Είναι μια καθοριστική στιγμή για την πρωτοφανή κοινή αντίδραση που επέδειξε η ΕΕ σε δύο μείζονες κρίσεις: την πανδημία του COVID-19 και τη γενική στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία» τονίζει η Κομισιόν.

«Το NextGenerationEU βοήθησε στην προστασία των πολιτών και των οικονομιών μας σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Επιτάχυνε την καθαρή και την ψηφιακή μετάβαση, μειώνοντας την εξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγόμενη ενέργεια τη στιγμή που το χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ. Οι μεταρρυθμίσεις που διευκολύναμε και η ανθεκτικότητα που χτίσαμε μαζί θα συνεχίσουν να ωφελούν την Ευρώπη για τις επόμενες γενιές» επεσήμανε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για να υποβάλουν τις τελικές αιτήσεις πληρωμής τους στο πλαίσιο του ΜΑΑ, μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, και η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τις πληρωμές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Καθώς το NextGenerationEU μπαίνει στην τελική του φάση, δίνεται πλέον έμφαση στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων βημάτων για την επιτυχή ολοκλήρωση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα το πράσινο φως για το τελικό αίτημα πληρωμής της Σουηδίας, η οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς το 100% των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς της, λίγο μετά τη Δανία. Το NextGenerationEU στήριξε την οικονομική δραστηριότητα σε μια κρίσιμη περίοδο, βοήθησε να διατηρηθεί η ανεργία σε χαμηλά επίπεδα-ρεκόρ και επιτάχυνε τις στρατηγικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις καθαρές τεχνολογίες.

Επίσης, έδωσε ένα σημαντικό μάθημα για το μέλλον της Ευρώπης: οι δημόσιες επενδύσεις έχουν ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο όταν συνδυάζονται με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πάνω από όλα, το NextGenerationEU κατέδειξε τη δύναμη της ευρωπαϊκής ενότητας. Απέδειξε ότι όταν η Ευρώπη ενεργεί με ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, μπορεί να αντεπεξέλθει σε εξαιρετικές προκλήσεις. Έως σήμερα έχουν εκταμιευθεί 440 δισ. ευρώ , ενώ έως το τέλος του 2026 θα καταβληθούν επιπλέον 133 δισ. ευρώ.