Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Η πρώτη μετά από ένα μήνα

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο πάνω από 2% έπειτα από τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων.

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα για πρώτη φορά σε διάστημα περίπου ενός μήνα καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με εκτοξευτές πυραύλων το νησί Λαράκ του Ιράν με την Τεχεράνη στη συνέχεια να απαντά εκτοξεύοντας πυραύλους στην Ιορδανία.

Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος τύπου για την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το Ιράν ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ρουκέτες που μετέφεραν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ τονίζοντας ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά την περιοχή και παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου μέσω αυτής της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού».

Από την άλλη οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν με drones και πυράυλους σε βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού καναλιού IRNA σε ανάρτησή του στο X

Επιπλέον, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν τομείς στους οποίους σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και στρατεύματα στη βάση Αλ Μινχάντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με δεκάδες drones εφόρμησης», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Η Τεχεράνη καταδικάζει κατηγορηματικά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον του (νησιού) Λαράκ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία προστίθεται πως οι ιρανικές δυνάμεις απάντησαν «ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα» και στοχοθέτησαν βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, στην Ιορδανία και στα Εμιράτα.

Τάνκερ προσέκρουσε σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε νάρκες στη διάρκεια «παράνομης» απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σ' αυτό.

«Ένα υπερδεξαμενόπλοιο πειρατής που επιχειρούσε να πάρει την παράνομη οδό νότια των στενών του Ορμούζ τυλίχθηκε σε τεράστιες φλόγες αφού προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες και έχει ακινητοποιηθεί πλήρως», ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Άνοδος άνω του 2% για το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο πάνω από 2% έπειτα από τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον έκτο μήνα.

Ειδικότερα, το Brent σημειώνει άνοδο 2,51% στα 90,31 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται 2,19% στα 85,23 δολάρια ανά βαρέλι.

Μόλις 5 διελεύσεις πλοίων ημερησίως από τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο

Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν όντας ορατά το στενό του Ορμούζ μειώθηκε σε πέντε ημερησίως το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δεδομένα του τομέα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες μοιάζουν εξαιρετικά επιφυλακτικές, εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον σκαφών που τολμούν το εγχείρημα.

Ο πραγματικός αριθμός των πλοίων που πέρασαν πράγματι τη θαλάσσια οδό καίριας σημασίας ενδέχεται πάντως να είναι υψηλότερος, καθώς κάποια πλοία κλείνουν τα συστήματα που αναμεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους όταν διασχίζουν το στενό.