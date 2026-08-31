Γουόρς: «Η διαρθρωτική στασιμότητα φαίνεται να αποτελεί περιγραφή ενός μακρινού παρελθόντος»

Tην εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας εξέφρασε o πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, κατά τη διάρκεια σύντομης τοποθέτησής του στη διάσκεψη της G20.

Tην εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας εξέφρασε o πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, κατά τη διάρκεια σύντομης τοποθέτησής του στη διάσκεψη της G20.

«Καθώς εμφανίζομαι σήμερα, 100 ημέρες μετά την έναρξη της θητείας μου, θα ήθελα να επαναλάβω ένα σχόλιο που έκανα πριν από μία-δύο ημέρες στο Jackson Hole: η διαρθρωτική οικονομική στασιμότητα φαίνεται πλέον να αποτελεί περιγραφή ενός μακρινού παρελθόντος. Η νέα περίοδος είναι μια περίοδος διαρθρωτικής ανάπτυξης», δήλωσε ο Γουόρς, αναφερόμενος στην ομιλία που πραγματοποίησε την Παρασκευή στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Γουαϊόμινγκ.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο επικεφαλής της Fed πρόσθεσε ότι το σημερινό οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από «μια παγκόσμια αύξηση των επενδύσεων».

Την Παρασκευή, στην ομιλία του στο ετήσιο συμπόσιο Τζάκσον Χολ, ο πρόεδρος της Fed εξέφρασε την ανησυχία του για τον επίμονο και υψηλό πληθωρισμό, ενώ τήρησε σιγή ιχθύος για το αν πιστεύει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν.

Ο επικεφαλής της Fed απέφυγε να δεσμευτεί για τα μελλοντικά βήματα της νομισματικής πολιτικής, ενώ δεν έδωσε ούτε λεκτικές ενδείξεις σχετικά με τις προθέσεις της Fed που θα δικαιολογούσαν μια προσαρμογή των επιτοκίων. «Συνολικά, δύσκολα θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τους οικονομικούς όρους ως περιοριστικούς» διαπίστωσε. Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75% και τα έχει αφήσει στον «πάγο» από τον Δεκέμβριο του 2025.

Αντίθετα, χρησιμοποίησε την ομιλία του για να σκιαγραφήσει τη φιλοσοφία του σχετικά με τη χάραξη πολιτικής, ενώ ήταν «σφίγγα» σε τυχόν σήματα σχετικά με το τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει κάποια κίνηση για να επιτευχθεί η διπλή εντολή της Fed για σταθερές τιμές και μέγιστη απασχόληση. «Στέκομαι εδώ σήμερα δεσμευμένος σε μια πειθαρχία, όχι σε μια απόφαση», επεσήμανε.