Χρηματιστήριο: Έκρηξη τζίρου πάνω από 800 εκατ. ευρώ λόγω MSCI - Πρωταγωνίστρια η Motor Oil

Κέρδη 4,1% τον Αύγουστο στο Χρηματιστήριο. Έκρηξη τζίρου με το rebalancing. Έλαμψαν CrediaBank, Motor Oil, ETE, Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ.

Mε κέρδη 4,1% ολοκληρώθηκε ο Αύγουστος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα να υποχωρεί 0,10% στις 2.677 μονάδες, διατηρώντας όμως επαφή με τα πολυετή υψηλά. Ο ημερήσιος τζίρος των συναλλαγών, όπως αναμενόταν, εκτοξεύθηκε πάνω από τα 800 εκατ. ευρώ, χάρη στο rebalancing των δεικτών του MSCI, με την Μotor Oil να κλέβει την παράσταση με συναλλαγές περίπου 344 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτές ετοιμάζουν τη στρατηγική τους εν όψει της έναρξης λειτουργίας του ΧΑ ως αναβαθμισμένης αγοράς στο Stoxx και τον FTSE Russell, με τις αλλαγές από την αναθεώρηση των δεικτών MSCI του Αυγούστου να εφαρμόζονται μετά το κλείσιμο της αγοράς και να τίθενται σε ισχύ αύριο, 1η Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αναθεώρησης, η MΟΕ θα γίνει ο 10ος τίτλος στον δείκτη MSCI Greece Standard, μαζί με τις ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ και ALWN.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στο ταμπλό κατέγραψε η CrediaBank στο +3,23%, ακολουθούμενη από την ΕΥΔΑΠ (+1,76%), την Τιτάν (+1,68%), τον ΟΛΠ (+1,57%), την Optima Bank (+1,25%) και τη Viohalco (+1,06%). Στις τράπεζες, η Τράπεζα Πειραιώς πρόσθεσε 0,78%, η ΕΤΕ σκαρφάλωσε +0,15% και η Alpha Bank αναρριχήθηκε +0,04%. Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 60 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Αντιθέτως, πιέσεις δέχτηκε η Allwyn (-2,32%), η Eurobank (-1,38%), η Jumbo (-0,84%) και η Elvalhalcor (-0,80%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.331.476 και 8.959.765 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών μετά την ΜΟΗ είχε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 77,93 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΧΑΕ(+5,01%) και Mermeren (+4,67%) και τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: MIG (-5,22%) και ΕΥΑΘ (-3,56%).

Το τρίμηνο «τρέχει» με άλμα 13% ενώ στην χρονιά καταγράφεται ράλι 26%, όπως τονίζει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance. Οι τζίροι έχουν ανέβει, μιας και ακόμη και τον Αύγουστο το ενδιαφέρον ήταν αυξημένο. Σήμερα είναι τα αποτελέσματα της Bally’s, με την Quest και τη νεοεισερχόμενη Attica Stores να ακολουθούν την Τετάρτη. «Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει ούτε κάποια υπερβολή ούτε καν ιδιαίτερη διάχυση στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση» σχολίασε.

«Το rotation στα βαριά συντηρεί τον ΓΔ, με τους τζίρους στον ΔΤΡ να είναι σταθεροί» επεσήμανε. Στους υπόλοιπους τίτλους υπάρχει σημαντική συσσώρευση και «μάζεμα», δίχως ακόμη ανοδικές διαφυγές και αύξηση τζίρων, κάτι που νομοτελειακά θα γίνει. Οι απαιτητικές και υψηλές αποτιμήσεις θα αναγκάσουν την ρευστότητα να κατευθυνθεί σε εταιρείες με αποδόσεις χωρίς σημαντικό ρίσκο για μεγάλη διόρθωση. Ακόμη και στις πιο bull market αγορές πάντα έρχονται διορθώσεις, με ευκαιρίες για τοποθετήσεις σε τίτλους» κατέληξε.