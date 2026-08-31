Νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στη Γερμανία - Στο 2,9% τον Αύγουστο

Η ενέργεια ήταν ο κινητήριος μοχλός, για άλλη μια φορά, καθώς μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή παραμένει άκαρπη, ενώ οι υπηρεσίες και τα τρόφιμα υποχώρησαν.

Aνέβασε ρυθμούς ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Αύγουστο, ενισχύοντας τα καλέσματα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο ΔΤΚ κλιμακώθηκε 2,9% ετησίως τον Αύγουστο, μετά από άνοδο 2,8% τον προηγούμενο μήνα και 2,3% τον Ιούνιο, σε υψηλό από τον Απρίλιο σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ενέργεια ήταν ο κινητήριος μοχλός, για άλλη μια φορά, καθώς μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή παραμένει άκαρπη, ενώ οι υπηρεσίες και τα τρόφιμα υποχώρησαν.

Μετά τη νέα αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 7,5% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, έπειτα από αύξηση 8,3% τον Ιούλιο. Ενδεικτικά, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία το πετρέλαιο θέρμανσης κόστισε κατά 33,6% περισσότερο τον Αύγουστο από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 35,6% και της βενζίνης κατά 24%. Οι τιμές των καυσίμων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία αυξήθηκαν κατά 2,6% μόνο από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο - «επίσης λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού στον Ρήνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου», όπως τόνισε η Στατιστική Υπηρεσία, καθώς τα διυλιστήρια εφοδιάζονται συχνά μέσω εσωτερικών πλωτών οδών.

Οι traders στοιχηματίζουν σε περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τον επόμενο χρόνο. Τα επιχειρήματα «υπάρχουν» για μια κίνηση τον Σεπτέμβριο, τόνισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Πρίμοζ Ντόλεντς.

Οι αξιωματούχοι είναι σε εγρήγορση για τον κίνδυνο ο επιταχυνόμενος πληθωρισμός να προκαλέσει τις δευτερογενείς επιπτώσεις.

«Δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία, αλλά αυτό θα γίνει πολύ πιο ξεκάθαρο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου», υπογράμμισε ο Αυστριακός, Μάρτιν Κόχερ. «Αυτό θα καθορίσει την πορεία των επιτοκίων στο μέλλον» πρόσθεσε.