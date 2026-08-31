Νεπάλ: Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από τις πλημμύρες, σχεδόν 4.000 οι αγνοούμενοι

Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα.

Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό.

Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

Συνολικά ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες ανέρχεται σε 955 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.471.

Τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται μετά τις πλημμύρες

Τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τις φονικές πλημμύρες και την κατολίσθηση που σημειώθηκαν την Τετάρτη στη χώρα στα σύνορα με την Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το νεπαλέζικο υπουργείο Εξωτερικών.

Μέχρι στιγμής 323 ξένοι υπήκοοι έχουν διασωθεί, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λοκ Μπαχαντούρ Τσέτρι.

Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ