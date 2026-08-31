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Ιράν: Δύο νεκροί στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Λαράκ

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Ιράν: Δύο νεκροί στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Λαράκ
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Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες, Κυριακή, βομβαρδισμούς στο νησί αυτό, τους πρώτους έπειτα από χονδρικά έναν μήνα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο νησί Λαράκ αργά χθες Κυριακή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμούρι, κυβερνήτης του γειτονικού νησιού Κεσμ. Δεν διευκρίνισε αν τα θύματα είναι στρατιώτες ή άμαχοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΗΠΑ
Μέση Ανατολή
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