Ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Πούτιν ότι τα θεμέλια των σινορωσικών σχέσεων θα γίνουν πιο ισχυρά

Ο Τζινπίνγκ είπε στον Πούτιν ότι υπό τη «στρατηγική τους καθοδήγηση και τις κοινές προσπάθειες» τα θεμέλια των διμερών σχέσεων θα γίνουν πιο ισχυρά.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε σήμερα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι υπό τη «στρατηγική τους καθοδήγηση και τις κοινές προσπάθειες» τα θεμέλια των διμερών σχέσεων θα γίνουν πιο ισχυρά, με πιο ευοίωνες προοπτικές, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κίνας Σινχουά.

«Οι αβεβαιότητες και οι απρόβλεπτοι παράγοντες στη διεθνή κατάσταση έχουν αυξηθεί αισθητά» είπε ο Σι, προσθέτοντας ότι η επιδίωξη των λαών για ειρήνη, ανάπτυξη και συνεργασία παραμένει αμετάβλητη.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία και άλλες χώρες για να ενισχυθούν οι δυνάμεις που ηγούνται της μεταρρύθμισης της παγκόσμιας διακυβέρνησης και προωθούν έναν ισότιμο και οργανωμένο πολυπολικό κόσμο», δήλωσε ο Σι κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Κιργιστάν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης διεθνή και περιφερειακά θέματα κοινής ανησυχίας, αναφέρει το Σινχουά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ