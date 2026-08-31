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Ισπανία: Η κυβέρνηση θα διαθέσει 168 εκατ. ευρώ για την οικονομία της Θέουτα

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Η ισπανική κυβέρνηση θα διαθέσει 168 εκατ. ευρώ για την οικονομία της Θέουτα
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Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ της Θέουτα, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER.

Η Ισπανία θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για να τονώσει την οικονομία της Θέουτα, του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική που γνώρισε μια μαζική εισροή περισσότερων από 72.000 μεταναστών στα τέλη του περασμένου μήνα, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ της Θέουτα, πρόσθεσε ο Σάντσεθ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER.

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tags:
Ισπανία
Πέδρο Σάντσεθ
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