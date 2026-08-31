Μπέσεντ: «Η ιρανική οικονομία δεν χρειάζεται να καταρρεύσει, αρκεί το καθεστώς να συνέλθει»

Το ιαπωνικό γεν κατέγραψε άνοδο έναντι του αμερικανικού δολαρίου στον απόηχο των σχολίων Μπέσεντ που υποδηλώνουν πως είναι πολύ πιθανό η Τράπεζα της Ιαπωνίας να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα στο CNBC ότι πιστεύει πως η ιαπωνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα λάβουν μέτρα που θα οδηγήσουν σε ένα ισχυρότερο γεν.

«Έχω πληροφορίες που δεν έχει η αγορά και πιστεύω ότι η ιαπωνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα προχωρήσουν σε ενέργειες που θα οδηγήσουν σε ένα ισχυρότερο γεν», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε εάν αυτό σημαίνει αύξηση επιτοκίων, ο Μπέσεντ απάντησε πως η αγορά τη θεωρεί δεδομένη.

Το ιαπωνικό γεν κατέγραψε άνοδο έναντι του αμερικανικού δολαρίου στον απόηχο των σχολίων Μπέσεντ που υποδηλώνουν πως είναι πολύ πιθανό η Τράπεζα της Ιαπωνίας να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρούσε κατά 0,23% στα 159,68 γεν νωρίτερα σήμερα.

Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου των υπουργών Οικονομικών των χωρών μελών της G20, η οποία διεξάγεται στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, ο Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ιαπωνίας Καζούο Ουέντα.

Μπέσεντ: «Η οικονομία του Ιράν μπορεί να καταρρεύσει σε λίγες εβδομάδες»

Ο Σκοτ Μπέσεντ, εκτίμησε παράλληλα ότι η οικονομία του Ιράν θα μπορούσε να καταρρεύσει ακόμα και μέσα σε λίγες εβδομάδες, επιμένοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Το Ιράν λαμβάνει «πολύ σοβαρά» την απειλή για την επιβολή αυστηρότερων αμερικανικών κυρώσεων, δήλωσε ο Μπέσεντ.

Η πρόσφατη ρητορική και στρατιωτική επιθετικότητα της ιρανικής ηγεσίας δείχνει ότι «βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από την κατάσταση της οικονομίας τους», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, πριν μεταβεί στις συνεδριάσεις της G20. «Θα έλεγα ότι αντιδρούν με στρατιωτική βία επειδή χάνουν στο οικονομικό μέτωπο», πρόσθεσε.

«Έχουμε τον ναυτικό αποκλεισμό και θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση, ενώ μέχρι στιγμής έχουμε ήδη διεξαγάγει πολύ καλές συζητήσεις», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ενημέρωση δημοσιογράφων, όταν ρωτήθηκε πόσο χρόνο θα μπορούσε να χρειαστεί μέχρι να λυγίσει η ιρανική οικονομία.

«Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα σε εβδομάδες ή μήνες», είπε σύμφωνα με το CNBC.

Ο ίδιος πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η ιρανική οικονομία «δεν χρειάζεται να καταρρεύσει... αρκεί το καθεστώς να έρθει στα συγκαλά του».