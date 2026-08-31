Σούπερ μάρκετ: Στα ράφια 1.740 κωδικοί με χαμηλότερες τιμές - Στο 9,5% η μέση μείωση - Αναλυτικές λίστες

Ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών. 875 επώνυμοι κωδικοί, 405 σχολικά είδη, 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, 100 κωδικοί κρέατος, 100 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Όλες οι λίστες προϊόντων.

Την εκκίνηση της εθνικής πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη ανάγκης για τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως τρόφιμα αλλά και σχολικά είδη, ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Όπως γνωστοποίησαν, στην εθνική πρωτοβουλία συμμετέχουν 1.740 κωδικοί με μέσο όρο μείωσης τιμών στο 9,5%. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωσης τιμής 6,6%, το οποίο ανεβαίνει στο 9% αν συνυπολογιστεί και η συνεισφορά των σούπερ μάρκετ, 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμών 12%, 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8%, καθώς και 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμών 7,5%.

Στη λίστα συμμετέχουν μέχρι στιγμής περί τις 100 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών. Όπως, δε, γνωστοποίησε η κυρία Τσαγγάρη, η λίστα δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ακόμη και σήμερα συνεχίζει να δέχεται νέους κωδικούς η Ανεξάρτητη Αρχή.

Ο υπουργός Ανάπτυξης δεσμεύτηκε για συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά αλλά και πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη δυο πολεμικές συρράξεις, ενώ από την πλευρά της η κυρία Τσαγγάρη τόνισε πως «μας ενδιαφέρει η διάρκεια και ο πραγματικός αντίκτυπος της εθνικής πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών». «Η ακρίβεια δεν διορθώνεται τόσο εύκολα, αλλά η πρωτοβουλία συμβάλλει στην ανακούφιση του ελληνικού νοικοκυριού», πρόσθεσε η ίδια.

Oι δηλώσεις Θεοδωρικάκου - Τσαγγάρη

Αναλυτικότερα, ο ΥΠΑΝ τόνισε: «Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης τιμής το 9,5%, είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας».

«Είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό. Καθώς και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία. Και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού» πρόσθεσε.

Η διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δέσποινα Τσαγγάρη υπογράμμισε πως το σημαντικό βήμα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, δεν είναι θεωρητικό, αλλά μια οργανωμένη δράση που περνά πλέον στο ράφι και θα είναι ορατή στον καταναλωτή. «Ο στόχος ήταν και παραμένει καθαρός: να ανακουφίσουμε έμπρακτα το καλάθι του ελληνικού νοικοκυριού».

«Από τις αρχές Ιουλίου και με την απόσυρση το πλαφόν στο μεικτό περιθώρειο κέρδους ενεργοποιήθηκε το 1ο σκέλος της Εθνικής Πρωτοβουλίας: το πάγωμα των ανατιμήσεων» επεσήμανε. «Το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην αγορά. Τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, με αποκλιμάκωση 2,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο» συμπλήρωσε.

«Και για τον Αύγουστο έχουμε ήδη πολύ καλές ενδείξεις από τα σούπερ μάρκετ για έναν ακόμη μήνα αρνητικού πληθωρισμού τροφίμων. Θα το βεβαιώσουμε όμως μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε όταν έρθουν τα στοιχεία από ΙΕΛΚΑ. Το 2ο σκέλος ξεκινά σήμερα: είναι η μείωση τιμών στο ράφι, σε συγκεκριμένους και δυνατούς κωδικούς που αγοράζει καθημερινά το ελληνικό νοικοκυριό. Μέχρι σήμερα, η Πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων, με μέσο όρο μείωσης 9,5%. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν:

875 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 6,6%, που με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει περίπου έως το 9% κατά μέσο όρο.

405 σχολικά είδη, με μέση μείωση τιμής 12%.

360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμής 8%.

Και 100 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση τιμής 7,5%.

Συμμετέχουν ήδη πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

«Θέλω να τονίσω, επίσης, ότι οι μειώσεις αυτές θα φαίνονται. Ο καταναλωτής θα μπορεί να τις βλέπει στο ράφι, με ειδική σήμανση στα προϊόντα μέσα στα σούπερ μάρκετς που συμμετέχουν, αλλά και ψηφιακά, μέσα από την πλατφόρμα PosoKanei. Η Πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς, με στόχο οι μειώσεις να αποκτήσουν διάρκεια, συνέχεια και πραγματικό αντίκτυπο στο καλάθι του νοικοκυριού» σχολίασε.

«Κλείνοντας, η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται φυσικά με μία μόνο παρέμβαση, χρειάζεται πολλές και συνεχείς. Όμως η συγκεκριμένη Πρωτοβουλία έχει ουσία: οδηγεί σε πραγματικές, μετρήσιμες και ορατές μειώσεις τιμών, συμβάλλοντας στην ανακούφιση του οικογενειακού προγραμματισμού» κατέληξε.

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