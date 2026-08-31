Πιέσεις στη Wall Street λόγω Μέσης Ανατολής και πληθωρισμού

Με απώλειες κινούνται τη Δευτέρα οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Με απώλειες κινούνται τη Δευτέρα οι δείκτες της Wall Street, μετά τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Υπό αυτό το πρίσμα, βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,63% στις 53.222 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει οριακές απώλειες 0,43% στις 7.677 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει κατά 0,34% στις 26.311 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Nvidia ενισχύεται κατά 0,3%, ξεπερνώντας σε απόδοση τις μετοχές των Magnificent Seven. Παράλληλα, άλλες εταιρείες ημιαγωγών κινούνται επίσης ανοδικά, με την Intel να ανεβαίνει κατά 1,4% και την Texas Instruments κατά 0,6%.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αναλυτές βλέπουν σχεδόν 60% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, από 41,4% μία εβδομάδα νωρίτερα. Η αύξηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του προέδρου Κέβιν Γουόρς, ο οποίος αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσουν το κόστος δανεισμού εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει προς τον στόχο του 2% της Κεντρικής Τράπεζας.

Οι δηλώσεις του Γουόρς, που ακούστηκαν την Παρασκευή στο Τζάκσον Χολ, έρχονται μετά από μικτά οικονομικά στοιχεία τις τελευταίες εβδομάδες. Μια έκθεση για τον πληθωρισμό των καταναλωτών αυτόν τον μήνα έδειξε ότι οι πιέσεις στις τιμές ήταν ήπιες τον Ιούλιο, όμως ο δείκτης PCE, τον οποίο προτιμά η Fed, ήταν υψηλότερος από τις προσδοκίες.

Η αμφισημία αυτή ενδέχεται να αυξήσει τη σημασία της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται στις 4 Σεπτεμβρίου. Οι πρόσφατες εκθέσεις δεν έδειξαν ότι «οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά», δήλωσε ο Γουόρς την Παρασκευή.

Στο μεταξύ, ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα για πρώτη φορά σε διάστημα περίπου ενός μήνα καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με εκτοξευτές πυραύλων το νησί Λαράκ του Ιράν με την Τεχεράνη να διαψεύδει το χτύπημα και να απαντά ανοίγοντας πυρ στην Ιορδανία.