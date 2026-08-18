Τρίτη ημέρα απωλειών στην Wall Street - Τριπλό pressing από chip, ομόλογα και Ορμούζ

Παρέμειναν σε κόκκινο έδαφος, με το ίδιο σταθερό τέμπο, καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι δείκτες την Τρίτη.

Παρέμειναν σε κόκκινο έδαφος, με το ίδιο σταθερό τέμπο, καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι δείκτες στην Wall Street την Τρίτη, πιεσμένοι από τις απώλειες στις μετοχές των ημιαγωγών, την ίδια ώρα που οι «χλωμές» ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν διατήρησαν σε κερδοφόρα τροχιά το πετρέλαιο και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε πολυετή υψηλά.

Σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν είναι αποφασισμένος να τηρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας την Τρίτη ότι δεν γίνονται συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ εξακολουθεί να ισχύει σε πλήρη ισχύ.Την ίδια στιγμή, το Ιράν δήλωσε ότι θα στραφεί σε μια «πλήρως επιθετική» στρατιωτική στάση επειδή οι προσπάθειες για διαπραγμάτευση ενός οριστικού τερματισμού του πολέμου με τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει.

Οι εξελίξεις ώθησαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού Brent ανοδικά σε περίπου υψηλό τριών εβδομάδων, ενώ παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του Αμερικανικού Δημοσίου διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2006, στο 5,287%. Αυτή του 10ετούς ομολόγου αναφοράς έφτασε κοντά στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2025, στο 4,7%

«Οι αποδόσεις ανησυχούν τον κόσμο επειδή προμηνύουν ένα πιο σφιχτό οικονομικό περιβάλλον και θα είναι πιο ακριβό να δανειστεί κανείς χρήματα», δήλωσε η Κιμ Φόρεστ, επικεφαλής επενδύσεων στην Bokeh Capital Partners. «Ειδικά όσο αφορά όλο αυτό το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου ο χρόνος αποπληρωμής είναι αβέβαιος, αυτό δημιουργεί ένα νευρικό επενδυτικό περιβάλλον», τόνισε.

Οι περισσότερες μετοχές megacap υποχώρησαν, καθώς οι υψηλές αποδόσεις κρατικών ομολόγων ενδεχομένως να μειώσουν την παρούσα αξία των μελλοντικών τεχνολογικών κερδών και να αυξήσουν το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones έκλεισε χαμηλότερα κατά 92,17 μονάδες, ή 0,17%, στις 53.367,61, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,66%, στις 7.694,58, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,33%, στις 26.289,71 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες υποχώρησαν για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Η Nvidia υποχώρησε 2,3%, η Meta Platforms έχασε 4,45%, με τις περισσότερες Magnificent Seven να «κοκκινίζουν», ενώ οι κατασκευαστές τσιπ δέχτηκαν επίσης έντονες πιέσεις, με τον δείκτη Philadelphia SE Semiconductor να υποχωρεί σχεδόν 5%, διαπραγματευόμενος στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας.

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν προϊόντα μνήμης στον κλάδο των ημιαγωγών είδαν τις μετοχές τους να καταρρέουν την Τρίτη, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με το θέμα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα.

Το ETF Roundhill Memory — του οποίου οι μεγαλύτερες συμμετοχές είναι με διαφορά η Micron Technology και οι κορεατικές μετοχές της Samsung Electronics και της SK Hynix — σημείωσε πτώση 8,2%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Western Digital υποχώρησε 7%, επηρεάζοντας αρνητικά τον Nasdaq, ενώ απώλειες πάνω από 9% σημείωσε και η Sandisk. Οι Marvell Technology και Seagate Technology διολίσθησαν 9% και 8% αντίστοιχα.

Οι επενδυτές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε μετοχές υγειονομικής περίθαλψης και καταναλωτικών αγαθών, που θεωρούνται παραδοσιακά «αμυντικές», εν μέσω της αστάθειας.

Σε επιβεβαίωση του guidance της για το 2026 προχώρησε η Home Depot την Τρίτη, με τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου να ξεπερνούν τις προσδοκίες της Wall Street και τη μετοχή της να ενισχύεται 1,3% προσυνεδριακά. Ειδικότερα, η Home Depot ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 4,92 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 4,73 δολ/μτχ. και έσοδα 47,86 δισ. δολάρια πάνω από τα 47,27 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι επενδυτές. Η μετοχή του κολοσσού του retail κινήθηκε οριακά.