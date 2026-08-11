Πετρέλαιο: Πάνω από τα 88 δολάρια το Brent - Ξεθωριάζουν οι ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει άνοδο πάνω από 6%.

Ανοδικά κινήθηκε έπειτα από έντονες διακυμάνσεις η τιμή του πετρελαίου την Τρίτη μετά τις δηλώσεις ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης.

Ειδικότερα, το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε 1,3% στα 83,2 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε κέρδη 1,36% στα 88,91 δολάρια ανά βαρέλι. Σε επίπεδο εβδομάδας, οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει άνοδο πάνω από 6% καθώς οι ελπίδες για μία συμφωνία που θα αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εξανεμίζονται.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε επίσης πως οι ΗΠΑ πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από μεσολαβητές.

Από την άλλη, νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιου είδους συμφωνία», προσθέτοντας ότι μια διαρκής ειρήνη θα είναι προς το συμφέρον της περιοχής. «Τα πράγματα διαμορφώνονται ξανά υπέρ ενός ειρηνευτικού σχεδίου ή μιας συμφωνίας», δήλωσε στο Bloomberg News στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κλιμακώσει τη ρητορική του αυτή την εβδομάδα, απαιτώντας μάλιστα από το Ιράν να καταβάλει αποζημιώσεις στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε την Τρίτη ότι οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ ανέρχονται στα 9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όρο, χάρη στις προσπάθειες του αμερικανικού στρατού. Οι συνολικές ροές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού Κόλπου ανέρχονται κατά μέσο όρο σε περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, εφόσον συνυπολογιστούν και οι εξαγωγές μέσω αγωγών, σύμφωνα με τον Ράιτ.

Επιπλέον, τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ υποχώρησαν κάτω από τα 300 εκατομμύρια βαρέλια, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον δεκαετιών, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα.