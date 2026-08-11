Έκλειψη ηλίου: Το «παράθυρο» των 10 λεπτών στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα δουν το φαινόμενο

Ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου. Πού και πότε θα είναι ορατή στην Ελλάδα και γιατί η Αθήνα μένει εκτός φαινομένου.

Ένα από τα κορυφαία αστρονομικά γεγονότα του 2026 καταγράφεται την Τετάρτη 12 Αυγούστου, με μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη Ηλίου. Στην Ελλάδα, ωστόσο, το τοπίο θα είναι τελείως διαφορετικό, καθώς η χώρα μας βρίσκεται εκτός της ζώνης ολικότητας και οριακά στις παρυφές της μερικής φάσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα στενό χρονικό παράθυρο μόλις δέκα λεπτών για να εντοπίσουν το φαινόμενο. Καθώς ο Ήλιος θα βυθίζεται στη δύση, η παρατήρηση θα είναι εφικτή μόνο από σημεία με εντελώς καθαρό και ανεμπόδιστο δυτικό ορίζοντα.

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