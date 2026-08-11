Η αβεβαιότητα για το Ορμούζ «κοκκίνισε» τη Wall Street - Απώλειες για τις Big Tech

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Alphabet με πτώση περίπου 3%. Απώλειες για Nvidia και Apple.

Στα κόκκινα έκλεισαν οι δείκτες της Wall Street καθώς οι ελπίδες για τη συμφωνία ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ αρχίζουν να εξανεμίζονται, εγείροντας παράλληλα ανησυχίες για την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αποδυναμώθηκε 0,34% στις 53.791 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 0,32% στις 7.728 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 0,6% στις 26.445 μονάδες.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Alphabet με πτώση περίπου 3%, η οποία κατέγραψε την τέταρτη συνεδρίαση με απώλειες, στον απόηχο της ανακοίνωσης για σημαντικές αλλαγές στις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης την προηγούμενη εβδομάδα.

Η μετοχή της Nvidia έχασε τα κέρδη που σημείωσε ενδοσυνεδρικά και έκλεισε με πτώση παρά την ανακοίνωση για συνεργασία με έξι μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο μιας χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας ύψους έως και 500 δισ. δολαρίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, η Apple έχασε πάνω από 1%.

Οι επενδυτές στρέφουν τη προσοχή τους στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) που αναμένονται την Τετάρτη και για τον δείκτη τιμών παραγωγού (Producer Price Index -PPI) την Πέμπτη και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση.

«Αναμένω ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει την αποκλιμάκωση, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τα επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σε σταθερά επίπεδα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, αντί της αύξησής τους, ακόμη και μετά την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση της περασμένης Παρασκευής», δήλωσε ο Ντένις Φόλμερ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Montis Financial.

«Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών ενδέχεται να παραμείνει επίμονος, όμως ο συγκεκριμένος κλάδος δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα επιτόκια. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να υπονομεύσει ουσιαστικά το επιχείρημα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα», πρόσθεσε.

Στα μάκρο της ημέρας, η αισιοδοξία μεταξύ των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ έφτασε σε υψηλό σχεδόν ενός έτους τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (National Federation of Independent Business - NFIB).

Ειδικότερα, ο δείκτης αισιοδοξίας μικρών επιχειρήσεων της NFIB ανέβηκε στις 99,8 μονάδες, με άνοδο 2,4 μονάδων. Οκτώ από τις 10 συνιστώσες που απαρτίζουν τον δείκτη βελτιώθηκαν, ενώ δύο σημείωσαν υποχώρηση. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2025, ενώ παράλληλα βρέθηκε πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 52 ετών που είναι οι 98 μονάδες.