Γερμανός στρατηγός: «Η Ρωσία τεστάρει τις ευρωπαϊκές άμυνες με υβριδικές επιθέσεις»

Υποστήριξε πως «η Ρωσία ήδη αναπροσαρμόζει την οικονομία και το στρατό της για να προετοιμαστεί για μία ευρύτερη σύγκρουση με τη Δύση, ακόμα και ενώ βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία».

Η Ρωσία χρησιμοποιεί συστηματικά drone για να δοκιμάζει τις αντιαεροπορικές άμυνες της Ευρώπης αναζητώντας αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί εν μέσω μίας κλιμακούμενης εκστρατείας «γκρίζας ζώνης» με στόχο την αποσταθεροποίηση κυβερνήσεων και θεσμών της Γηραιάς Ηπείρου, δήλωσε ανώτερος Γερμανός στρατιωτικός αξιωματούχος στη Wall Street Journal.

«Υβριδικές επιθέσεις λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα στις χώρες του ΝΑΤΟ, και ειδικότερα σε εκείνες της Ανατολικής πτέρυγας της συμμαχίας», τονίζει ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ. «Η Ρωσία μας τεστάρει και παρατηρεί πώς αντιδρούμε ώστε να διαμορφώσει τις τακτικές της για μελλοντικές συγκρούσεις», πρόσθεσε.

Ο Μπρόιερ που ηγείται της εκτεταμένης αναδιάρθρωσης του αμυντικού τομέας που στοχεύει στην μετατροπή του γερμανικού στρατού σε μία ισχυρή, έτοιμη για μάχη δύναμη έπειτα από χρόνια υποεπενδύσεων, υποστήριξε πως «η Ρωσία ήδη αναπροσαρμόζει την οικονομία και το στρατό της για να προετοιμαστεί για μία ευρύτερη σύγκρουση με τη Δύση, ακόμα και ενώ βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία».

Η εκτίμηση της απειλής που απειλή η Ρωσία αποτελεί σημείο εκκίνησης για τη νέα στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας, την πρώτη που καταρτίζει η χώρα από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μια αποχαρακτηρισμένη περίληψη δημοσιεύθηκε από το Βερολίνο τον Απρίλιο, στην οποία επιβεβαιώνεται η ευρύτερη ηγετική θέση της Γερμανίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Την Πέμπτη, η γερμανική αστυνομία αναχαίτισε ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ένα ουκρανικό φορτηγό αεροπλάνο σε αεροδρόμιο στα ανατολικά. Οι αρχές ανέφεραν ότι διερευνούν την προέλευση του drone, το οποίο, σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Εσωτερικών, αντιπροσωπεύει «ένα νέο επίπεδο κινδύνου».

Η WSJ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να επιδιώξει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση εναντίον ενός από τα μέλη του τα επόμενα χρόνια.

Η Γερμανία αύξησε σημαντικά τον αμυντικό της προϋπολογισμό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς το Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δέχονται επίσης πιέσεις από τον Τραμπ να δαπανήσουν περισσότερα και να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη.

«Η Ουάσιγκτον θεωρεί την Κίνα ως την πρώτη στρατηγική της προτεραιότητα. Από την άλλη, για εμάς, για γεωγραφικούς λόγους, η Ρωσία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα», ανέφερε ο Μπρόιερ.

Ο ίδιος αναφέρει ότι η Γερμανία στοχεύει να αποτελέσει το «στρατηγικό συνδετικό στοιχείο» που θα ευθυγραμμίσει τα κράτη της Βαλτικής, τις σκανδιναβικές χώρες και τα ανατολικά κράτη της πρώτης γραμμής με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σημειώνεται πως ο στρατηγός Μπρόιερ είναι ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για την ηγεσία της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ τον Σεπτέμβριο. Ο επικεφαλής, ο οποίος λειτουργεί ως κύριος σύμβουλος του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας, εκλέγεται από τους αρχηγούς των εθνικών ενόπλων δυνάμεων.