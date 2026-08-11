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Σκέρτσος για Τσίπρα: «Κάθε φράση και ένα ψέμμα ή μια ανακρίβεια»

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Σκέρτσος για Τσίπρα: «Κάθε φράση και ένα ψέμμα ή μια ανακρίβεια»
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Όπως αναλυτικά αναφέρει, «στο τρίτο μέρος της αυγουστιάτικης συνέντευξής του ο Α. Τσίπρας αναρωτιέται «μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις;».

Στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Όπως αναλυτικά αναφέρει, «Κάθε φράση και ένα ψέμμα ή μία ανακρίβεια. Στο τρίτο μέρος της αυγουστιάτικης συνέντευξής του ο Α. Τσίπρας αναρωτιέται «μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις;».

Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύρια ετησίως από μόλις 400 εκατ. ευρώ το 2019; Καθώς κι ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν 8πλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χλμ. δικτύου ετησίως;

Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέμματα; Αδιόρθωτος...»

Ολόκληρη η ανάρτηση:

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tags:
Άκης Σκέρτσος
Αλέξης Τσίπρας
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