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Πυρκαγιά στο Νότιο Πήλιο - Μήνυμα από το 112

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Πυρκαγιά στο Νότιο Πήλιο - Μήνυμα από το 112
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Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Πάου, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Στις 20:07 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

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tags:
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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