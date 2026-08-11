Χρυσός: Σταθεροποιητικές κινήσεις μετά το υψηλό δύο και πλέον μηνών

Ο χρυσός στην αγορά spot ανήλθε στα 4.386,13 δολάρια ανά ουγγιά ενώ νωρίτερα σκαρφάλωσε έως και τα 4.434,84 δολάρια,

Σταθεροποιήθηκε την Τρίτη ο χρυσός έχοντας καταγράψει υψηλό άνω των δύο μηνών ενδοσυνεδριακά, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ προκειμένου να λάβουν ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ανήλθε στα 4.386,13 δολάρια ανά ουγγιά ενώ νωρίτερα σκαρφάλωσε έως και τα 4.434,84 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Ιουνίου. Τα futures του πολύτιμου μετάλλου σημείωσαν άνοδο 0,6% στα 4.444,7 δολάρια ανά ουγγιά.

Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου των ΗΠΑ ανήλθε σε υψηλό μίας εβδομάδας, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας για τους κατόχους χρυσού.

«Τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Μία μεγαλύτερη άνοδος από το αναμενόμενο θα δικαιολογούσε αύξηση επιτοκίων από τη Fed στην επόμενη συνεδρίαση και ως εκ τούτου θα ασκούσε περαιτέρω πτωτικές πιέσεις στον χρυσό», ανέφερε ο Hamad Hussain αναλυτής της Capital Economics.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές αποτιμούν πλέον σε 48% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, έναντι 44% τη Δευτέρα.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 0,8% στα 65,2 δολάρια, η πλατίνα κέρδισε 1,1% στα 1.772,05 δολάρια και το παλλάδιο διολίσθησε 0,3% στα 1.379,08 δολάρια.