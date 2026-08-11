Η Ρωσία απελευθέρωσε πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ για ανθρωπιστικούς λόγους

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Ρόμπερτ Γκίλμαν πίσω στις ΗΠΑ», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε email.

Ο Ρόμπερτ Γκίλμαν, Αμερικανός πρώην πεζοναύτης που κρατούνταν στη Ρωσία, αφέθηκε ελεύθερος, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διευκρινίζοντας ότι η απελευθέρωσή του χορηγήθηκε για ανθρωπιστικούς λόγους και ότι «δεν έγιναν παραχωρήσεις» σε αντάλλαγμα.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Ρόμπερτ Γκίλμαν πίσω στις ΗΠΑ», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε email.

«Η απελευθέρωση του κ. Γκίλμαν δεν αποτελεί μέρος μιας ανταλλαγής και δεν έγιναν άλλες παραχωρήσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Γκίλμαν καταδικάστηκε το 2022 από δικαστήριο στη νοτιοδυτική Ρωσία σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης για επίθεση σε αστυνομικό. Η ποινή του αργότερα παρατάθηκε σε 10 χρόνια για βία κατά του προσωπικού φυλακών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι πρόσφατα είχε χαρακτηριστεί ως «άδικα κρατούμενος» στη Ρωσία.

Σε πρόσφατο μήνυμα, η αδερφή του Γκίλμαν , Λέξι Χάντσον, έκανε λόγο για σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, ζητώντας την επείγουσα απελευθέρωσή του.

«Αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για την απελευθέρωση όλων των Αμερικανών που κρατούνται άδικα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του Στίβεν Χάμπαρντ, θύματος παράνομης κράτησης», πρόσθεσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Στίβεν Χάμπαρντ, συνταξιούχος καθηγητής Αγγλικών, καταδικάστηκε σε κεκλεισμένων των θυρών δίκη τον Οκτώβριο του 2024 σε σχεδόν επτά χρόνια κάθειρξης ότι υπηρέτησε ως «μισθοφόρος» για λογαριασμό της Ουκρανίας, κατηγορία την οποία απέρριψε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ