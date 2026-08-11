O Λίβανος καταργεί με νόμο τη θανατική ποινή

Το κοινοβούλιο του Λιβάνου ψήφισε σήμερα την κατάργηση της θανατικής ποινής, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη Μέση Ανατολή, σε μια απόφαση που χαιρετίστηκε ως «ιστορική» από τον υπουργό Δικαιοσύνης Άντελ Νάσαρ.

Το κοινοβούλιο του Λιβάνου ψήφισε σήμερα την κατάργηση της θανατικής ποινής, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη Μέση Ανατολή, σε μια απόφαση που χαιρετίστηκε ως «ιστορική» από τον υπουργό Δικαιοσύνης Άντελ Νάσαρ.

Η χώρα δεν είχε πραγματοποιήσει καμία εκτέλεση από το 2004. «Το νομοσχέδιο για την κατάργηση της θανατικής ποινής στον Λίβανο εγκρίθηκε», ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου της Βουλής.

Το κείμενο διευκρινίζει ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου θα τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης χαιρέτισε την απόφαση ως «ιστορική», τονίζοντας ότι χάρη σε αυτήν την ψηφοφορία, η Βηρυτός δεν θα λαμβάνει πλέον άρνηση έκδοσης υπόπτων από χώρες όπου η θανατική ποινή έχει καταργηθεί.

Πρόκειται για «ένα μνημειώδες βήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, μια σαφή ρήξη με μια σκληρή και αυθαίρετη ποινή που δεν έπρεπε ποτέ να είχε επιβληθεί», δήλωσε ο Ραμζί Κάις, ερευνητής στη ΜΚΟ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch (HRW).

Η ψηφοφορία για την κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί μέρος μιας σειράς νομοσχεδίων που συζητούνται κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συνόδου, συμπεριλαμβανομένου ενός γενικού νόμου περί αμνηστίας, ενός μακροχρόνιου ζητήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ