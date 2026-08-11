Κοινοπραξία TSMC - Sony: Επενδύουν 4,7 δισ. δολ. σε αισθητήρες νέας γενιάς

Στην δημιουργία μίας κοινοπραξίας ύψους 4,69 δισ. δολ. ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν η ταϊβανέζικη εταιρεία κατασκευής τσιπ TSMC και η Sony Group.

Στην δημιουργία μίας κοινοπραξίας ύψους 4,69 δισ. δολ. ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν η ταϊβανέζικη εταιρεία κατασκευής τσιπ TSMC και η Sony Group.

Στόχος είναι η ανάπτυξη και κατασκευή αισθητήρων εικόνας νέας γενιάς, με την μαζική παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2029.

Η Sony θα είναι ο κύριος μέτοχος και θα επενδύσει 465 δισ. γιεν (2,92 δισ. δολ.) μέσω ενός συνδυασμού μεταβιβάσεων μετρητών και περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του νεόκτιστου εργοστασίου τσιπ στην περιφέρεια Κουμαμότο, ενώ η TSMC θα επενδύσει 282 δισεκατομμύρια γιεν, όπως ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση οι δύο εταιρείες.

Η κοινοπραξία, Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corp, θα εδρεύει στο Κουμαμότο στη νότια Ιαπωνία, όπου η TSMC λειτουργεί το εργοστάσιο τσιπ Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) - οι Sony Semiconductor Solutions, Denso και Toyota διαθέτουν μικρότερο μερίδιο.

Η κοινοπραξία θα χρησιμεύσει ως βασικός κόμβος για την ανάπτυξη και παραγωγή αισθητήρων εικόνας για smartphones, πρωτίστως για τα μελλοντικά iPhone της Apple, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία κατασκευής.

Ωστόσο, οι αναλυτές τονίζουν ότι η κοινοπραξία στοχεύει κυρίως στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της λεγόμενης «φυσικής τεχνητής νοημοσύνης» (Physical AI), η οποία περιλαμβάνει εφαρμογές σε αυτόνομα οχήματα, προηγμένη βιομηχανική ρομποτική και συστήματα αναγνώρισης αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο.

Εκτός από τις επενδύσεις από τη Sony και την TSMC, οι εταιρείες ανέφεραν ότι εξετάζεται η χρηματοδότηση που απαιτείται για την επίτευξη της προγραμματισμένης παραγωγικής ικανότητας, με την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμη η υποστήριξη της ιαπωνικής κυβέρνησης.