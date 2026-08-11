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Αμερικανικό ελικόπτερο επιτέθηκε σε πλοίο με παναμαϊκή σημαία στον Κόλπο του Ομάν

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Αμερικανικό ελικόπτερο επιτέθηκε σε πλοίο με παναμαϊκή σημαία στον Κόλπο του Ομάν
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Αμερικανικό ελικόπτερο έβαλε κατά υπό παναμαϊκή σημαία πλοίου όταν το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις των δυνάμεων επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Αμερικανικό ελικόπτερο έβαλε κατά υπό παναμαϊκή σημαία πλοίου όταν το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις των δυνάμεων επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα με την⁠ Wall Street Journal που επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Φαίνεται ότι υπήρξε προσπάθεια μεταφοράς του πληρώματος σε άλλο εμπορικό πλοίο.

Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard και μία πηγή ναυτιλιακής ασφάλειας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πλοίο το οποίο επλήγη είναι το Vela Nova και πιστεύεται ότι χτυπήθηκε από πύραυλο καθώς έπλεε στον Κόλπο του Ομάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
ΗΠΑ
Ιράν
Ομάν
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