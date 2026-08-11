«Χρυσή» η έκλειψη Ηλίου για τα ξενοδοχεία - Ράλι τιμών έως 135%

Εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους με βάση την έκλειψη.

Σε τουριστικό γεγονός μεγάλης κλίμακας εξελίσσεται η ολική έκλειψη Ηλίου στην Ευρώπη, εκτοξεύοντας τη ζήτηση για καταλύματα και μαζί τις τιμές των ξενοδοχείων στους προορισμούς που προσφέρουν την καλύτερη θέαση του σπάνιου φαινομένου.

Εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους με βάση την έκλειψη, την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα είναι ορατή από την ευρωπαϊκή ήπειρο αυτόν τον αιώνα.

Στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, έναν από τους λίγους εύκολα προσβάσιμους προορισμούς όπου θα είναι ορατή ολόκληρη η έκλειψη πριν από το βράδυ της Τετάρτης, η μέση τιμή δωματίου έχει φτάσει τα 793 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 98% σε σχέση με την αντίστοιχη ημέρα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Lighthouse Intelligence.

Ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση καταγράφεται στην Ισπανία. Το υπουργείο Οικονομικών της χώρας υπολογίζει ότι 460.000 ξένοι τουρίστες θα ταξιδέψουν στην Ισπανία ειδικά για να παρακολουθήσουν την έκλειψη. Η ζήτηση έχει ήδη απογειώσει τις τιμές. Στην Λα Κορούνια, στη βόρεια Ισπανία, η μέση τιμή δωματίου φτάνει τα 451 δολάρια, αυξημένη κατά 135% σε ετήσια βάση. Στη Μαγιόρκα, όπου το φαινόμενο θα είναι ορατό στον ορίζοντα κατά τη δύση του Ηλίου, οι τιμές έχουν ενισχυθεί κατά 24% στα περίπου 448 δολάρια. Ανάλογη είναι η εικόνα στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, όπου καταγράφεται άνοδος 34%, και στο Μπιλμπάο, όπου οι τιμές των ξενοδοχείων έχουν αυξηθεί κατά 67%.

Χάρτης της NASA δείχνει πού θα είναι ορατή η έκλειψη στις 12 Αυγούστου.

Sold out εδώ και μήνες

Η τουριστική κινητικότητα δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Καταλύματα σε μικρές πόλεις και χωριά κατά μήκος της διαδρομής της έκλειψης, αλλά και αυτοσχέδια παρατηρητήρια που έχουν δημιουργήσει τοπικοί λάτρεις της αστρονομίας, έχουν κλείσει εδώ και μήνες.

Η ζήτηση είναι τέτοια ώστε έχουν καταγραφεί ακόμη και περιπτώσεις Αμερικανών ταξιδιωτών που προχώρησαν σε ανταλλαγές κατοικιών με κατοίκους της Καστίλης και Λεόν, μιας από τις καλύτερες ισπανικές περιοχές για την παρατήρηση της έκλειψης.

Φόβοι για πυρκαγιές και 1,5 εκατ. επιπλέον διαδρομές

Η μαζική προσέλευση, ωστόσο, έχει σημάνει συναγερμό στις ισπανικές αρχές. Η αστυνομία αναμένει την Τετάρτη περίπου 1,5 εκατ. περισσότερες οδικές μετακινήσεις από ό,τι συνήθως, την ώρα που οι εξαιρετικά ξηρές συνθήκες έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ακόμη και μία μικρή σπίθα θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά, ενώ η αυξημένη κίνηση στους δρόμους ενδέχεται να δυσκολέψει την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε αγροτικές περιοχές.

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων σχεδιάζεται μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας με την ανάπτυξη 35.000 αστυνομικών. Παράλληλα έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί. Απαγορεύεται η στάθμευση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ή κοντά σε ξερή βλάστηση, όπως επίσης τα μπάρμπεκιου και τα πυροτεχνήματα. Στην περιοχή της Βαλένθια οι αρχές έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο, κλείνοντας τα φυσικά πάρκα και απαγορεύοντας την πεζοπορία σε αγροτικά μονοπάτια.