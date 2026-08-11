ΕΛΕΤΑΕΝ: «Η διαρκής στοχοποίηση της αιολικής ενέργειας υπονομεύει τα οφέλη που προσφέρει»

Η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Βοιωτίας και του Πόρτο Γερμενό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους πολίτες εξαιτίας των τραγικών συνεπειών της.

Η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Βοιωτίας και του Πόρτο Γερμενό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους πολίτες εξαιτίας των τραγικών συνεπειών της. Η πλήρης διερεύνηση των αιτίων της αποτελούν αυτονόητη ευθύνη της Πολιτείας, τονίζει σε Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και προσθέτει:

«Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί χρήσιμη κάθε πρωτοβουλία των αρμόδιων αρχών που αποσκοπεί στον έλεγχο της ασφάλειας των ενεργειακών εγκαταστάσεων, όπως και σε κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, και ενθαρρύνει κάθε εταιρεία του κλάδου να συνδράμει στις σχετικές έρευνες.

Δυστυχώς όμως, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στο διαδίκτυο γενίκευση του συγκεκριμένου, τραγικού περιστατικού σε βάρος μιας περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας. Αναπαράγονται επίσης οι γνωστές θεωρίες συνωμοσίας ότι δήθεν προκαλούνται φωτιές για να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Ο λαϊκισμός αυτός αποπροσανατολίζει από το συγκεκριμένο γεγονός και δεν βοηθά ούτε την ασφάλεια ούτε τον δημόσιο διάλογο.

Η αιολική ενέργεια λειτουργεί αποδοτικά και με ασφάλεια επί δεκαετίες στην Ελλάδα και διεθνώς, υπό συγκεκριμένο θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο. Θεωρείται τόσο στην χώρα μας όσο και πανευρωπαϊκά δραστηριότητα που εξυπηρετεί υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Πρόσθετα, όπως έχουμε παρουσιάσει διεξοδικότερα στο παρελθόν, τα αιολικά πάρκα συχνά συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μέσω της διάνοιξης και συντήρησης οδικών προσβάσεων, την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και υποδομών δράσης των πυροσβεστικών δυνάμεων κλπ.

Η διαρκής και γενική στοχοποίηση της αιολικής ενέργειας υπονομεύει τα οφέλη που προσφέρει όπως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την παροχή φθηνής ενέργειας και την ενεργειακή ανεξαρτησία. Η ενεργειακή μετάβαση προς όφελος της κοινωνίας προϋποθέτει, πάνω απ' όλα, εμπιστοσύνη, κανόνες και υπευθυνότητα από όλους».