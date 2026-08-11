Bloomberg: Πάνω από 5 δισ. ευρώ εκτοξεύθηκαν τα γερμανικά funds για πρώτη φορά στην ιστορία

Περισσότερα από 5 τρισ. ευρώ διαχειρίζεται, για πρώτη φορά, η γερμανική βιομηχανία funds, χάρη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs).

Περισσότερα από 5 τρισ. ευρώ διαχειρίζεται, για πρώτη φορά, η γερμανική βιομηχανία funds, χάρη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs).

Με βάση τα στοιχεία της γερμανική επαγγελματική ένωση BVI, το σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρο τον κλάδο αυξήθηκε κατά 348 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 5,2 τρισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο των αποτιμήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε ETF συνέβαλαν επίσης σημαντικά, προσελκύοντας σχεδόν 40 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων από τα συνολικά 74 δισ. ευρώ καθαρών ροών σε ολόκληρο τον κλάδο.

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια σε όλες τις κατηγορίες ETFs ανήλθαν σε 585 δισ. ευρώ, ανέφερε η BVI. Την ίδια στιγμή, η συνολική αγορά ETF της Γερμανίας εκτιμάται σε περίπου 800 δισ. ευρώ, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.