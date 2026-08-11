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Οι πιο ξεχωριστές παραλίες της Χίου

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Οι πιο ξεχωριστές παραλίες της Χίου
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Στη Χίο θα απολαύσετε βουτιές σε μερικές από τις ιδιαίτερες παραλίες του Αιγαίου. Το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας διαθέτει πάνω από 90 παραλίες που καλύπτουν όλα τα γούστα. Αυτές είναι οι πιο ξεχωριστές.

Νησί ευλογημένο από τη φύση, με μεγάλη ιστορία, γεμάτο με μαγευτικά τοπία, μεσαιωνικά χωριά και πολλούς κρυμμένους θησαυρούς που σας περιμένουν να τους ανακαλύψετε. Αυτή είναι Χίος, η γη της μαστίχας και το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας.

Όσο για τις παραλίες; Ετοιμαστείτε για βουτιές σε μερικές από τις ιδιαίτερες του Αιγαίου. Η Χίος διαθέτει πάνω από 90 παραλίες, που σίγουρα μπορούν να καλύψουν κάθε γούστο. Ακολουθούν μερικές από τις πιο ξεχωριστές παραλίες του νησιού που δεν πρέπει να χάσετε.

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