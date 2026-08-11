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Ελεγκτικό Συνέδριο: Δεν δίνει ακόμη το «πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ

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Ελεγκτικό Συνέδριο: Δεν δίνει ακόμη το «πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ
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Κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και του σχεδίου σύμβασης, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 345/2026 Πράξη του, ανέβαλε την οριστική του κρίση.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)», το Ελεγκτικό Συνέδριο διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και του σχεδίου σύμβασης, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 345/2026 Πράξη του, ανέβαλε την οριστική του κρίση και ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με θέματα που έκρινε ουσιώδη για την έκβαση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το έργο είναι προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η συμβατική δαπάνη έχει διαμορφωθεί στα 19,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24,428 εκατ. με ΦΠΑ). Το έργο αφορά εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ: κέλυφος, κουφώματα, στεγανοποίηση, φωτισμό, BMS, κλιματισμό, αντλίες θερμότητας και άλλες Η/Μ εγκαταστάσεις.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Πράξης ΕΔΩ.

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tags:
Διαγωνισμός
Ελεγκτικό Συνέδριο
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