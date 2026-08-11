Σε υψηλό έτους η αισιοδοξία των μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ

Σημαντικό παράγοντα αποτέλεσε η αγορά εργασίας καθώς το 20% των ιδιοκτητών ανέφεραν ότι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Σε υψηλό σχεδόν ενός έτους έφτασε η αισιοδοξία μεταξύ των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (National Federation of Independent Business - NFIB).

Ειδικότερα, ο δείκτης αισιοδοξίας μικρών επιχειρήσεων της NFIB ανέβηκε στις 99,8 μονάδες, με άνοδο 2,4 μονάδων. Οκτώ από τις 10 συνιστώσες που απαρτίζουν τον δείκτη βελτιώθηκαν, ενώ δύο σημείωσαν υποχώρηση. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2025, ενώ παράλληλα βρέθηκε πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 52 ετών που είναι οι 98 μονάδες.

Σημαντικό παράγοντα αποτέλεσε η αγορά εργασίας καθώς το 20% των ιδιοκτητών ανέφεραν ότι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022.

Οι αναφορές που κατατάσσουν τον πληθωρισμό ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σημείωσαν πτώση για πρώτη φορά φέτος. Το καθαρό ποσοστό των εταιρειών που ανέφεραν αυξήσεις τιμών υποχώρησε για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο, προτού οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν εκτοξεύσουν τις τιμές του πετρελαίου. Παράλληλα, μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεων σχεδιάζει αυξήσεις τιμών κατά τους επόμενους μήνες.

«Παρότι η αβεβαιότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι μικρές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι οι επιχειρηματικές συνθήκες θα συνεχίσουν να βελτιώνονται», ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος του NFIB, Μπιλ Ντούνκελμπεργκ.