UBS: Περιορισμένος ο «συνωστισμός» στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών - Τι δείχνει η σύγκριση με τις ευρωπαϊκές

Παρά το ισχυρό ράλι που έχει προηγηθεί, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να μην εμφανίζουν ενδείξεις επικίνδυνου επενδυτικού «συνωστισμού», συμπεραίνει σε ανάλυσή της η UBS.

Παρά το ισχυρό ράλι που έχει προηγηθεί, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να μην εμφανίζουν ενδείξεις επικίνδυνου επενδυτικού «συνωστισμού», συμπεραίνει σε ανάλυσή της η UBS.

Ο ελβετικός οίκος, εξετάζοντας το πώς είναι σήμερα τοποθετημένοι οι επενδυτές στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, διαπιστώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερα crowded ούτε σε σχέση με το δικό τους ιστορικό, ούτε έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, παραμένουν ωστόσο μεταξύ των πιο crowded τραπεζικών μετοχών στις αναδυόμενες αγορές της περιοχής EMEA.

Σε σχέση με την αντίστοιχη ανάλυση που είχε κάνει τον Ιανουάριο, η UBS δίνει έμφαση στη σύγκριση των ελληνικών τραπεζών με το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύμπαν, καθώς ο κλάδος βρίσκεται σε τροχιά ένταξης στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών, ενώ αποτυπώνει και αλλαγές στην κατάταξη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ως προς τον βαθμό συγκέντρωσης επενδυτικών θέσεων.

Σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές δεν συγκαταλέγονται στις «φορτωμένες» επενδυτικές θέσεις. Μεταξύ 51 ευρωπαϊκών τραπεζών που καλύπτει η UBS, η Εθνική καταλαμβάνει τη 15η θέση ως προς τον δείκτη crowding, η Alpha την 23η, η Πειραιώς την 29η και η Eurobank την 30η.

Αναφορικά με τις αναδυόμενες αγορές ΕΜΕΑ, μεταξύ 30 τραπεζών η Εθνική βρίσκεται στην 3η θέση, η Alpha στην 7η, η Πειραιώς στη 10η και η Eurobank στην 11η, γεγονός που αποτυπώνει το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές.

Η UBS αποδίδει την εικόνα αυτή και στη συμπεριφορά του κλάδου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες επέδειξαν ανθεκτικότητα, ενώ οι διοικήσεις τους εξακολουθούν να εμφανίζονται αισιόδοξες για τις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης. Παράλληλα, βασικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, διατήρησαν τη δυναμική τους, στηρίζοντας τις θετικές εκτιμήσεις για την πορεία του κλάδου.

Αλλαγές στην κατάταξη

H UBS σχολιάζει ότι ο δείκτης crowding της Εθνικής Τράπεζας παρέμεινε σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ενώ ακολουθεί η Alpha Bank, αν και στην περίπτωση της Alpha έχει σημειωθεί υποχώρηση το τελευταίο διάστημα. Τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και η Eurobank κατέγραψαν μείωση από τον Απρίλιο και, παρόλο που ανέκαμψαν στη συνέχεια, οι δείκτες crowding παραμένουν και για τις δύο κάτω από το μέσο του ιστορικού εύρους της διακύμανσής τους.

Σε σχέση με τα δεδομένα του Ιανουαρίου, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την εσωτερική κατάταξη των ελληνικών τραπεζών ως προς τον δείκτη crowding. Η Alpha Bank έχει πλέον ανέβει στη δεύτερη θέση πίσω από την Εθνική Τράπεζα, ξεπερνώντας την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank.