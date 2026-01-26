UBS: Kάτω από τον ιστορικό μέσο όρο o «συνωστισμός» στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές - Περιθώρια για περαιτέρω άνοδο

Παρά το ισχυρό ράλι που έχει προηγηθεί, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου, χωρίς να εμφανίζουν επικίνδυνο «συνωστισμό», συμπεραίνει σε ανάλυσή της η UBS.

Ο οίκος, αναλύοντας το «crowding» για τις ελληνικές τράπεζες και την εικόνα για το πώς είναι τοποθετημένοι οι επενδυτές, διαπιστώνει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα «συνωστισμένες», παρά το ισχυρό ράλι του κλάδου από την αρχή του έτους.

Ο μέσος δείκτης crowding του κλάδου βρίσκεται κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο, ενώ σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη crowding, ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η Eurobank και η Alpha Bank είναι οι λιγότερο «φορτωμένες» από πλευράς τοποθετήσεων.

Μεταξύ άλλων, ο οίκος διαπιστώνει ότι η Alpha Bank κατέγραψε πιο πρόσφατα αύξηση του δείκτη crowding, από επίπεδα κοντά στο μηδέν στις αρχές του έτους, ενώ στη Eurobank οι τοποθετήσεις μειώθηκαν και στην Εθνική αυξήθηκαν.

Λιγότερο «συνωστισμένες» σε σχέση με τις ευρωπαϊκές

Καθώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτικών προτιμήσεων και η επανατιμολόγηση του κλάδου συνεχίζεται, οι ελληνικές τράπεζες δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα «συνωστισμένες» στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, σημειώνει η UBS.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τις αναδυόμενες τράπεζες της περιοχής EMEA που καλύπτει η UBS, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται πιο «συνωστισμένες».

Οι αναλυτές της UBS σημειώνουν ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται με δείκτη P/E για το 2026 στο 9,5x, δηλαδή με έκπτωση περίπου 10% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών (10,6x), ενώ παράλληλα προσφέρει υψηλότερες μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και έκθεση σε μια ελκυστική μακροοικονομική ανάκαμψη.

Στο πλαίσιο των αναδυόμενων αγορών, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται επίσης ελκυστικές, λαμβάνοντας υπόψη και το σαφώς χαμηλότερο δεκαετές επιτόκιο σε σύγκριση με πολλές αναδυόμενες αγορές.

Η UBS διατηρεί τη θετική της στάση για τις ελληνικές τράπεζες ενόψει των αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου και υπενθυμίζει ότι πρόσφατα αναθεώρησε ανοδικά τις τιμές-στόχους για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών, με την Τράπεζα Πειραιώς να αποτελεί το top-pick του οίκου στον κλάδο.