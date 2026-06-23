UBS: Παραμένει «buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς

Ισχυρή αύξηση των επιχειρηματικών δανείων και νέες εξαγορές βλέπει για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η UBS.

Ισχυρή αύξηση των επιχειρηματικών δανείων που θα στηρίξει την κερδοφορία των τραπεζών μεσοπρόθεσμα και νέες εξαγορές, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μοχλό αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) και της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (RoTE), βλέπει για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η UBS.

Οι αναλυτές του οίκου διατηρούν σύσταση «buy» για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, αν και αυτή τη στιγμή βλέπουν μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου σε σχέση με τις τιμές-στόχους τους για την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank.

Ο τουρισμός παραμένει ανθεκτικός

Ο οίκος παρακολουθεί τον αριθμό των διεθνών αφίξεων επιβατών στην Αθήνα ως βασικό δείκτη για την πορεία του τουριστικού κλάδου και διαπιστώνει ότι το συνήθες εποχικό μοτίβο αύξησης των διεθνών αφίξεων παρέμεινε σε ισχύ, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 1,1% σε ετήσια βάση, έναντι σημαντικά υψηλότερων ρυθμών τα προηγούμενα χρόνια (περίπου 12% το 2025, περίπου 19% το 2024 και περίπου 23% το 2023). Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα βελτιώθηκε σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν οι αφίξεις κατέγραφαν πτώση περίπου 8% σε ετήσια βάση, καθώς πλέον εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 1%.

Οι τράπεζες ανέφεραν κατά τις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου ότι οι τάσεις στον τουρισμό παραμένουν ισχυρές και ότι δεν έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής κάποια επίδραση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην αύξηση της εταιρικής πιστωτικής επέκτασης, σημειώνει η UBS.

Διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια

Παρότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό κλάδο για την ελληνική οικονομία, τα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών δανείων των ελληνικών τραπεζών είναι αρκετά διαφοροποιημένα, σχολιάζουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές του οίκου. Και εξηγούν ότι ο κλάδος του τουρισμού αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και περίπου το 8% των εταιρικών τους δανείων.

Η συμμετοχή του τουρισμού στα δανειακά χαρτοφυλάκια διαμορφώνεται περίπου στο 4,5% για τη Eurobank, στο 4,7% για την Εθνική Τράπεζα, στο 6,7% για την Alpha Bank και στο 7,7% για την Τράπεζα Πειραιώς, με βάση τα δημοσιευμένα ακαθάριστα δάνεια. Ο οίκος επισημαίνει επίσης ότι η Eurobank εμφανίζει υψηλότερη συμμετοχή της λιανικής τραπεζικής, στο 38% έναντι μέσου όρου 28% για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες, γεγονός που προσφέρει πρόσθετη διαφοροποίηση χάρη και στις περιφερειακές δραστηριότητές της.

Ένας ακόμη σημαντικός κλάδος είναι η ναυτιλία. Ωστόσο, και εδώ η συνολική έκθεση παραμένει σχετικά περιορισμένη, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο 8% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των τεσσάρων τραπεζών ή περίπου στο 11% των επιχειρηματικών δανείων τους. Όπως σημειώνει ο οίκος, οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών έχουν αναφέρει ότι τα ναυτιλιακά τους χαρτοφυλάκια συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρές επιδόσεις, ενώ τα πλοία που έχουν άμεση έκθεση στη Μέση Ανατολή αποτελούν σχετικά μικρό μέρος του συνολικού χαρτοφυλακίου.