Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow Jones, ράλι 20% η SpaceX

«Άλμα» 3% για τον Nasdaq μετά την IPO της SpaceX.

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ αναρριχήθηκε στη συνεδρίαση της Δευτέρας η Wall Street, με την αμερικανική αγορά να υποδέχεται με ισχυρά κέρδη την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ το νέο άλμα της SpaceX έδωσε ξανά πανηγυρικό τόνο στις συναλλαγές στον τεχνολογικό τομέα.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 473 μονάδες ή 0,93% και έκλεισε στα επίπεδα των 51.676 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κέρδισε 1,66% και διαμορφώθηκε στις 7.554 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ράλι άνω του 3% σημείωσε ο τεχνολογικός κλάδος, με τον δείκτη Nasdaq να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στις 26.683 μονάδες. ήταν η καλύτερη ημέρα του τεχνολογικού δείκτη από τις 31 Μαρτίου.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, νέο «άλμα» κατά σχεδόν 20% σημείωσε η μετοχή της SpaceX, μετά το ντεμπούτο της στην αμερικανική αγορά την Παρασκευή. Ο τίτλος του κολοσσού του Έλον Μασκ έκλεισε στα 192,46 δολάρια, σχεδόν 50% υψηλότερα από την τιμή εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ισχυρά κέρδη και για τιμς μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, με τις United Airlines, Delta Air Lines και American Airlines να ενισχύονται από 1% έως 3%, ενώ οι εταιρείες κρουαζιέρας Norwegian Cruise και Carnival Corp κέρδισαν πάνω από 3%. Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των πετρελαϊκών κολοσσών με την Exxon Mobil να χάνει 4% και την Chevron να υποχωρεί κατά 3,6%.

«Βουτιά» άνω του 15% και για την Fox μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα προχωρήσει στην εξαγορά της Roku, σε ένα deal ύψους περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Νωρίτερα σήμερα, οι Ντόναλντ Τραμπ, Τζ. Ντ Βανς και Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης ενόψει της επισημοποίησης της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενεύη.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, γεγονός που ώθησε τις τιμές του πετρελαίου σε απώλειες κατά 5% σχεδόν στα 80 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 10 Μαρτίου.

Πλέον, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία την Τετάρτη θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική, με την αγορά να αναμένει πως θα κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της.