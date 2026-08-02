Στις φλόγες το όρος Πατέρας - Λίγα χλμ απ' τα Μέγαρα οι φλόγες

Ανεξέλεγκτο παραμένει το τεράστιο πύρινο μέτωπο.

Ανεξέλεγκτο παραμένει το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλάμακι και τον Άγιο Βασίλειο της Βοιωτίας και πλέον έχει φτάσει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα κατακαίοντας στο πέρασμά του παρθένο πευκοδάσος. Την ίδια ώρα οι φλόγες χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να σκεπάσουν τη βουνοπλαγιά στο όρος Πατέρα. Το μεγάλο μέτωπο κατευθύνεται από το Κρύο Πηγάδι στον Άγιο Νεκτάριο.

Η κολοσσιαία μάχη των πυροσβεστών επικεντρώνεται στο τρίγωνο Ψάθα, Βένιζα και Άγιος Νεκτάριο – Αγία Παρασκευή. Στόχος να μην φτάσουν οι φλόγες προς Βίλια και Μέγαρα. Για την ώρα δεν απειλούνται σπίτια στην περιοχή της Ψάθας, ωστόσο κάηκαν άλλα δύο σπίτια στο όρος Πατέρα, όπως μετέδωσαν οι απεσταλμένοι του ΕΡΤnews.

Φλόγες που φτάνουν τα 20 μέτρα ξεπηδούσαν μέσα στο παρθένο δάσος στο όρος Πατέρα και κατευθύνθηκαν μέσα σε μία χαράδρα. Νωρίτερα έφτασαν και εθελοντές με αλυσοπρίονα, ώστε να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, γεγονός που κατέστη αδύνατο και μεταφέρθηκαν για τον σκοπό αυτό δύο βαριά οχήματα έργου.

Στην περιοχή κάηκαν δύο σπίτια, όπως μετέδωσαν οι απεσταλμένοι του ΕΡΤnews.

Σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων τις τελευταίες ώρες είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς μετά τις 13:00, που έπεσαν οι άνεμοι, επιχειρούν και 8 αεροπλάνα συνδυαστικά με τα 20 ελικόπτερα, που πετούσαν από το πρωί.

Tα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ωστόσο, διακόπτουν κατά διαστήματα τις ρίψεις, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων και το έργο της εναέριας πυρόσβεσης μένει στα ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο βρίσκεται ο ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου.

Αρτοποιός: Δύο τα βασικά ενεργά μέτωπα

Δύο παραμένουν τα βασικά ενεργά μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία. Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, το πρώτο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Μονής Παναχράντου και του Κανδυλίου, δυτικά προς τις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα, ενώ το δεύτερο βρίσκεται βόρεια της Ψάθας, στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Στα συγκεκριμένα σημεία πραγματοποιούνται στοχευμένες ρίψεις επιβραδυντικού υγρού από αεροσκάφη τύπου τράκτορα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αδιάλειπτα 20 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα τρία έχουν ρόλο εναέριου συντονισμού. Στο έδαφος επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες δασοκομάντος και 134 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν και δυνάμεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με πληροφορίες από ertnews, skai.gr

