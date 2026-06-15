Απώλειες 5% για το πετρέλαιο με φόντο το άνοιγμα του Ορμούζ

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών περίπου μηνών έκλεισαν την Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου.

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών περίπου μηνών έκλεισαν την Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η οριστικοποίηση της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανοίγει τον δρόμο για την επανέναρξη της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, εξομαλύνοντας την αγορά του μαύρου χρυσού, η οποία διαταράχθηκε σημαντικά μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Αυγούστου του αμερικανικού WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης υποχώρησαν κατά 3,6 δολάρια ή 4,8% και διαμορφώθηκαν στα 80,75 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού brent έκλεισαν στα 83,17 δολάρια/βαρέλι, χαμηλότερα κατά 4,9%. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 10 Μαρτίου τόσο για το WTI όσο και το brent που αποτελεί και τον διεθνή δείκτη αναφοράς των τιμών.

Νωρίτερα σήμερα, οι Ντόναλντ Τραμπ, Τζ. Ντ Βανς και Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης ενόψει της επισημοποίησης της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενεύη. Η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σημειώνεται πως περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου περνούσε από το Ορμούζ πριν η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μειωθεί κατακόρυφα στις αρχές Μαρτίου λόγω ιρανικών επιθέσεων. Η διακοπή της προσφοράς πετρελαίου στο Ορμούζ προκάλεσε τη μεγαλύτερη διακοπή της προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία.