Η αποκλιμάκωση ευνοεί τον χρυσό: Σε υψηλό 8 ημερών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 2,6%, στα 4.327,82 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδό της από τις 5 Ιουνίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ έκλεισαν με κέρδη 2,7%, στα 4.351,6 δολάρια.

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ημερών, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ και του Ιράν για μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ -μια εξέλιξη που άμβλυνε τις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 2,6%, στα 4.327,82 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδό της από τις 5 Ιουνίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ έκλεισαν με κέρδη 2,7%, στα 4.351,6 δολάρια.

Ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου υποχώρησε κατά 0,2%, καθιστώντας τα μέταλλα που αποτιμώνται σε δολάρια πιο προσιτά για επενδυτές που κατέχουν άλλα νομίσματα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, έχει υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου. Προηγούμενες αναφορές και από τις δύο πλευρές ανέφεραν ότι η επίσημη υπογραφή θα πραγματοποιούνταν σε τελετή στη Γενεύη την Παρασκευή.

«Η αγορά χρυσού αφήνει πλέον πίσω της τη σύγκρουση και παύει να την ενσωματώνει στις τιμές. Η είδηση της ειρηνευτικής συμφωνίας οδήγησε σε πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, του δολαρίου και του πετρελαίου, που αποτελούσαν τους σημαντικότερους πληθωριστικούς και διασυνοριακούς κινδύνους για τις αγορές», εκτίμησε ο αναλυτής αγορών Phillip Streible της Blue Line Futures.

Ο χρυσός δεχόταν πιέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενίσχυαν την πιθανότητα αυξήσεων επιτοκίων, το οποίο συνήθως επηρεάζει αρνητικά ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει τόκο, όπως ο χρυσός.

Τα βλέμματα στραμμένα στην Fed

Μετά τη συμφωνία-πλαίσιο, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο για τους επενδυτές υποχώρησε στο 58%, από σχεδόν 70% την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed, στις 16-17 Ιουνίου, η οποία θα είναι η πρώτη υπό την προεδρία του Kevin Warsh. Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Σύμφωνα με τον Streible, η επόμενη σημαντική κίνηση στην τιμή του χρυσού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον Warsh, τον τόνο που θα υιοθετήσει και όσα θα πει σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Την ίδια στιγμή, η Σιγκαπούρη ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει σύστημα εξωχρηματιστηριακού διακανονισμού συναλλαγών χρυσού (OTC), ενώ θα προσφέρει και υπηρεσίες φύλαξης χρυσού για κεντρικές τράπεζες, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρός της κυβέρνησης.