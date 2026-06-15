Έπεσαν οι υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης.

Το μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ Βανς και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, που επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, υπογραμμίζοντας ότι «θα αυξηθεί σημαντικά» η ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τελετή της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή. «Θα δείτε σημαντική αύξηση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ, στην πραγματικότητα έχει ήδη ξεκινήσει, και θα διογκωθεί με τον καιρό», είπε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Πιθανότατα δεν θα επιστρέψουμε σε φυσιολογικές συνθήκες μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων αλλά θα δούμε σημαντική αύξηση στην κίνηση στα Στενά», επέμεινε.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες. Εντός της εβδομάδας οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν και συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.

Η αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν και η άρση των κυρώσεων θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η Τεχεράνη θα εφαρμόσει τη συμφωνία και το σχέδιο της Ουάσινγκτον είναι να παραμείνουν οι στρατιωτικές δυνάμεις της στην περιοχή κατά την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.

Βανς: Πρόσβαση του Ιράν σε ταμείο 300 δισ. δολαρίων εάν τηρήσει τις δεσμεύσεις για τα πυρηνικά

Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισ. δολαρίων, το οποίο, όπως σημείωσε θα χρηματοδοτηθεί από χώρες του Κόλπου, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας.

«Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση, με χρηματοδότηση από τον συνασπισμό των χωρών του Κόλπου, εφόσον τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους», τόνισε ο Βανς στο CBS. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προειδοποίησε ότι οι σκληροπυρηνικοί κύκλοι στο Ιράν ενδέχεται να υπερτονίσουν τα οφέλη που θα αποκομίσει η χώρα από τη συμφωνία, υποβαθμίζοντας παράλληλα τις παραχωρήσεις που θα απαιτηθούν για να αποκτήσει πρόσβαση στα σχετικά οφέλη.

Παράλληλα, διέψευσε ότι η αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Σε σειρά τηλεοπτικών συνεντεύξεων, ο Βανς υποστήριξε ότι οι τεχνικές και λεπτομερείς πτυχές της συμφωνίας θα καθοριστούν στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν μετά την υπογραφή της.

Επανέλαβε ότι οποιαδήποτε πρόσβαση του Ιράν σε κεφάλαια ή οικονομικά οφέλη θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωσή του με τη δέσμευση να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων», πρόσθεσε. «Αλλά πολύ σημαντικότερη είναι η άρση των κυρώσεων στην οικονομία τους, εφόσον αναλάβουν μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για το πυρηνικό τους πρόγραμμα» κατέληξε.

Τραμπ: Πλοία με πετρέλαιο βγαίνουν από Στενά του Ορμούζ

Πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Τα πλοία αρχίζουν να κινούνται, πολλά από αυτά φορτωμένα με πετρέλαιο, βγαίνοντας από τα Στενά του Ορμούζ. Κατευθύνονται κατά μήκος του νότιου "διαδρόμου", ο οποίος είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένος και σε άριστη κατάσταση. Υπάρχουν και άλλες διαδρομές μετακίνησης επίσης!» τόνισε.

Eν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επεσήμανε ότι αναμένει πως η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς την επιβολή διοδίων ή τελών διέλευσης. «Η προσδοκία μας είναι ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς τέλη διέλευσης σε μακροπρόθεσμη βάση, και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα διευθετηθούν κατά τη διάρκεια αυτών των τεχνικών διαπραγματεύσεων», επεσήμανε ο Βανς στο CNBC.