Ήπιες διακυμάνσεις στις ευρωαγορές με focus στο Ιράν

Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται την Παρασκευή οι δείκτες στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και προσβλέπουν σε μία μόνιμη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει οριακή άνοδο κατά 0,05% στις 616,92 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,14% στις 5.941 μονάδες.

Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,17% στις 24.191 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολισθαίνει 0,15% στις 10.572 μονάδες. Ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,18% στις 18.125 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανέρχεται στις 8.283 μονάδες με +0,26% και ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,54% στις 48.290 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Lufthansa στη Γερμανία αποδυναμώνεται κατά 0,58%, αφότου ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αναστείλει άμεσα την λειτουργία της θυγατρικής της CityLine και να αποσύρει οριστικά παλαιότερα αεροσκάφη λόγω της αύξησης της τιμής της κηροζίνης.

Επιπλέον, η μετοχή της γαλλικής κατασκευάστριας τρένων Alstom σημειώνει «βουτιά» σχεδόν 30% στον απόηχο της απόφασης της εταιρείας να αποσύρει το χρηματοοικονομικό guidance, επικαλούμενη την αργή πρόοδο σε βασικά έργα για το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό.

Ο Τραμπ εμφανίζεται πεπεισμένος πως σύντομα θα συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, δηλώνοντας πως η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο. Επιπλέον, εκτίμησε ότι είναι πιθανή η παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στην οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές.

Ασία

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω συγκρατημένου ενθουσιασμού σχετικά με την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, παίρνοντας διαφορετική κατεύθυνση από το ράλι της Wall Street.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 0,17% στις 58.584 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix σημείωσε πτώση 1,41% στις 3.760,81 μονάδες.

Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 0,17% στις 4.728,67 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,95% στις 26.144 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας διολίσθησε 0,55% στις 6.191,92 μονάδες και ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε 0,61% στις 1.170,04 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έχασε 0,09% στις 8.946,9 μονάδες.