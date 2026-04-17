Eurostat: Ραγδαία συρρίκνωση του πληθυσμού της Ελλάδας έως το 2100 - Στα 7,2 εκατ.

Σημαντική μείωση του πληθυσμού αναμένεται στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του αιώνα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της Ελλάδας από 10.372.335 το 2025 πρόκειται να μειωθεί στα 7.248.158 άτομα μέχρι το 2100.

Για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται μείωση του πληθυσμού κατά 11,7% από 451,8 εκατ. το 2025, στα 398,78 εκατ. το 2100.

Όπως αναφέρει η Eurostat, μεταξύ του 2025 και του 2100, το ποσοστό των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε ηλικία εργασίας στο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί. Το ποσοστό των παιδιών και των νέων (ηλικίας 0-19 ετών) προβλέπεται να μειωθεί από 20% σε 17%, ενώ το ποσοστό των ατόμων σε ηλικία εργασίας (ηλικίας 20-64 ετών) αναμένεται να μειωθεί από 58 % σε 50 % έως το 2100.

Αντίθετα, το ποσοστό των ηλικιωμένων ομάδων (65 ετών και άνω) προβλέπεται να αυξηθεί. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65-79 ετών αναμένεται να αυξηθεί από 16% το 2025 σε 17% το 2100, ενώ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 6% σε 16%.

Η «πυραμίδα πληθυσμού» της ΕΕ για το 2025 δείχνει μια κοινωνία με μεγάλο προσδόκιμο ζωής, χαμηλή θνησιμότητα και χαμηλά ποσοστά γεννήσεων. Ο πληθυσμός αποτελείται κυρίως από άτομα σε ηλικία εργασίας άνω των 50 ετών, ενώ τα ποσοστά των νέων κάτω των 20 ετών είναι σημαντικά μικρότερα.

Μέχρι το 2100, παρατηρείται μια στροφή προς τη μείωση του πληθυσμού, με αυξανόμενο ποσοστό ατόμων στις ηλικιακές ομάδες των ηλικιωμένων και μείωση του νεανικού πληθυσμού και του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας.