Wall Street: Χωρίς φρένα ο S&P 500 - Χτυπά νέο ρεκόρ

Με πατημένο το πόδι στο γκάζι συνεχίζει ο S&P 500 στη Wall Street, σκαρφαλώνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι κύριοι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν καταγράψει ισχυρά κέρδη τα τελευταία 24ωρα από τις επενδυτικές ελπίδες για μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, ο S&P 500 ενισχύεται 0,05% στις 7.026 μονάδες (χθεσινό ρεκόρ οι «κλειδωμένες» 7.022,95 μονάδες) και o Nasdaq υποχωρεί 0,10% στις 23.990 μονάδες (κατοχύρωσε τις 24.016 μονάδες χτες) ενώ ο Dow Jones κερδίζει 0,26% στις 48.589 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης ξεκίνησε την εβδομάδα εξαφανίζοντας όλες τις απώλειές του από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη. Η διακοπή των επιθέσεών του Ισραήλ στον Λίβανο ήταν βασική προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν. Για την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων βρίσκεται υπό συζήτηση, αλλά τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» επίσημα ακόμη.

«Ουσιαστικά επιστρέφουμε εκεί που βρισκόμασταν στα τέλη Φεβρουαρίου όσον αφορά τους δείκτες σε θέμα ψυχολογίας αλλά και αποτιμήσεων», επεσήμανε ο Τιμ Χέις, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής επενδύσεων στην Ned Davis Research. «Αν πρόκειται να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια διεύρυνση των τίτλων και να μην ασχολούμαστε μόνο με τον Nasdaq» πρόσθεσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι επενδυτές μπορεί να βιαστούν να μπουν σε ένα ράλι της αγοράς. «Θα ήμουν λίγο επιφυλακτικός αυτή τη στιγμή για ένα bull market. Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να πιστέψουμε πως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα είδος γρήγορης επιστροφής σε πολλές από μετοχές, αλλά για πόσο θα συνεχιστεί; Διευρύνεται και σε άλλα χαρτοφυλάκια; Αυτό μένει να το δούμε» κατέληξε.