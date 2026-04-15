Διπλό ρεκόρ όλων των εποχών για S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσαν οι S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι για ένα πιθανό τέλος του πολέμου στο Ιράν σύντομα ενώ έστρεψαν την προσοχή τους σε μια σειρά εταιρικών μεγεθών. Ο S&P 500 κέρδισε 0,80% στις 7.022,95 μονάδες (προηγούμενο ρεκόρ 7.002,28 μονάδες -ενδοσυνεδριακά- στις 28/1 και 6.978,60 μονάδες στις 27/1) ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε 1,60% στις 24.016 μονάδες (με νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 24.026,56 μονάδες).

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,15% στις 438.463 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης διέγραψε τις απώλειές του από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και κατοχύρωσε τη 10η συνεχόμενη κερδοφόρα συνεδρίασή το με κέρδη 3% (σε επίπεδο εβδομάδας), με τον τεχνοβαρή δείκτη να κάνει ιστορική πορεία με «πράσινο 11 στα 11» (πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2011). Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow Jones καταγράφει ράλι 4% και ο Nasdaq +1%.

Στο ταμπλό, ξεχώρισε η Broadcom με άλμα 4,19% μετά την επέκταση της συνεργασίας της με τη Meta για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων τσιπ χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της. Η μετοχή της Bank of America σημείωσε άνοδο 1,77%, αφού η δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε ρεκόρ 20ετίας στα καθαρά κέρδη α' τριμήνου. Η Morgan Stanley αναρριχήθηκε 4,52%, αφού επίσης πέτυχε ενίσχυση των τριμηνιαίων μεγεθών της.

Παράλληλα, παρατάθηκε η πρόσφατη άνοδος των μετοχών λογισμικού με τους τίτλους της κβαντικής υπολογιστικής, όπως η Rigetti Computing, η D-Wave Quantum και η Arqit Quantum να πρασινίζουν. Οι δείκτες βρήκαν στήριξη στις ελπίδες ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να τερματίσουν τον πόλεμο, που έχει προκαλέσει εκτεταμένες αναταραχές στις αγορές πετρελαίου, έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και έχει θολώσει τις προοπτικές για τα επιτόκια.

Η ανθεκτικότητα υποδηλώνει ότι οι επενδυτές που έχουν κουραστεί από τον πόλεμο είναι έτοιμοι να στραφούν σε assets υψηλού κινδύνου με την παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης. «Οι αγορές δεν χρειάζονται μια ολοκληρωμένη συμφωνία για να ανακάμψουν. Το μόνο που χρειάζονται είναι στοιχεία ότι θα γίνουν συνομιλίες», εξήγησε ο Σέι Μπολούρ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Futurum Equities.

Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστούν νέοι καταλύτες για να διατηρηθεί η δυναμική στους δείκτες. «Θα χρειαστούμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία τώρα που οι άνθρωποι που θέλουν να συναντηθούν και να μιλήσουν για ειρήνη είναι σε θέση να πετύχουν κάτι πριν από την προθεσμία της εκεχειρίας», επεσήμανε ο Αρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην B. Riley Wealth.

«Η προετοιμασία πριν τον πόλεμο οδήγησε τους συμμετέχοντες στην αγορά να μειώσουν το ρίσκο σε κάποιο βαθμό, αναμένοντας ότι ίσως τα πράγματα να χειροτερέψουν, και στη συνέχεια, καθώς αυτό φαίνεται να είναι ίσως λιγότερο πιθανό, πρέπει να αγοράσουν», υπογράμμισε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διευθυντής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments. «Ο κόσμος δεν θέλει να χάσει μια bull market» συμπλήρωσε.

Η όρεξη των επενδυτών για ρίσκο έχει ανοίξει λόγω της πιθανότητας υλοποίησης μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι «μας έχει καλέσει η άλλη πλευρά». «Θα ήθελαν πολύ να κάνουμε ένα deal» πρόσθεσε ενώ ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται υπό συζήτηση.

Τίποτα δεν έχει προγραμματιστεί επίσημα ακόμη, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε ελπίδα στους επενδυτές ότι ο πόλεμος μπορεί να μην διαρκέσει για πολύ ακόμα, λέγοντας σε συνέντευξή του στο Fox Business ότι η σύγκρουση με το Ιράν είναι «πολύ κοντά στο τέλος», ισχυριζόμενος για άλλη μια φορά ότι η Τεχεράνη θέλει πολύ να «κάνει μια συμφωνία» με την Ουάσιγκτον.