Θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Νέο ρεκόρ ο Nikkei

Σε θετικό έδαφος κινούνται κατά τις συνεδριάσεις της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει στο κέντρο των επενδυτικών ραντάρ, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται διαβουλεύσεις μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και των χωρών που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές ώστε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει κέρδη 0,28% και βρίσκεται στις 619,01 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,36% στις 5.961,61 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται οριακά κατά 0,08% στις 24.085 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,16% και βρίσκεται στις 8.285 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,16% στις 10.577 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,46% και διαπραγματεύεται στις 48.374 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 ενισχύεται οριακά κατά 0,09% στις 18,202 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, με ρυθμό 0,5% αναπτύχθηκε η βρετανική οικονομία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της βρετανικής στατιστικής αρχής.

Οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters, ανέμεναν ρυθμό ανάπτυξης 0,1% σε μηνιαία βάση. Τόσο οι υπηρεσίες, όσο και η παραγωγή αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ οι κατασκευές σημείωσαν άνοδο 1% τον Φεβρουάριο. Το rebound ήρθε τον Ιανουάριο, οπότε η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,1% (η πρώτη εκτίμηση έδειχνε μηδενική μεταβολή). Η ανάκαμψη ήρθε αφού η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,1% τον Ιανουάριο (η πρώτη εκτίμηση από την Office for National Statistics είχε δείξει στασιμότητα).

Ράλι 2% και νέο ρεκόρ για τον Nikkei

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τετάρτης οι κυριότεροι δείκτες στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, με τις ελπίδες για επανέναρξη των συνομιλιών Ιράν - ΗΠΑ να δίνουν ώθηση στις αγορές, κάτι που αποτυπώθηκε και στην χθεσινή συνεδρίαση της Wall Street, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq πέτυχαν νέα ρεκόρ.

Πιο αναλυτικά, στο Χρηματιστήριο του Τόκιο, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,38% και διαμορφώθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά στις 59.518 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης HSI έκλεισε με άνοδο 1,58% στις 26.358 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai κέρδισε 0,70% στις 4.055 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI πρόσθεσε 0,90%.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,37% στις 24.140 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi σημείωσε ισχυρά κέρδη 2,21% στις 6.226 μονάδες. Στην Αυστραλία, τέλος, ο δείκτης S&P/ASX 200 έχασε 0,26% στις 8.955 μονάδες.