Απώλειες στις ευρωαγορές με βαρίδι τα luxury brands

Η Kering είχε την μεγαλύτερη επίπτωση στην πορεία του Stoxx 600, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές συνεδριάσεις, με τη μετοχή της να σημειώνει πτώση σχεδόν 10%.

Σε αρνητικό κλίμα έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι traders προσπαθούν να εκτιμήσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτιμώντας παράλληλα τον αντίκτυπο του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία. Την μεγαλύτερη «βουτιά» έκαναν οι μετοχές των ειδών πολυτελείας, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ανακοίνωσαν απογοητευτικά αποτελέσματα για το α' τρίμηνο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,38% στις 617,6 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,73% στις 5.940 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,47% στις 10.599 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40 που βρέθηκε στις 8.274 μονάδες με απώλειες 0,64%. Ο ισπανικός IBEX έχασε 0,55% στις 18.185 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,04% στις 48.155 μονάδες. Ο DAX στην Φρανκφούρτη ήταν ο μοναδικός δείκτης που σημείωσε μικρά κέρδη της τάξεως του 0,18% στις 24.087 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Kering έκανε «βουτιά» σχεδόν 10% καταγράφοντας τις μεγαλύτερές της απώλειες εδώ και πάνω από ένα χρόνο, αφότου οι πωλήσεις της Gucci για το α' τρίμηνο υποχώρησαν κατά 8%, σηματοδοτώντας την 11η συνεχόμενη τριμηνιαία πτώση απογοητεύοντας τους αναλυτές.

Επιπλέον, η Hermes σημείωσε πτώση κατά 8,2%, καθώς οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις της εταιρείας.

Παράλληλα, ελαφρά ανοδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με την Τεχεράνη θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις που επιβάλλουν αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ απώθησαν τα πλοία που έφευγαν από τα ιρανικά λιμάνια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κερδίζουν 0,3%, στα 95,10 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύεται 0,7%, στα 91,91 δολάρια.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται υπό συζήτηση. Τίποτα δεν έχει προγραμματιστεί επίσημα ακόμη, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για να συζητήσει τα εσωτερικά σχέδια της κυβέρνησης.